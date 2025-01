Guía para no perderse en la Revetla de Sant Sebastià de Palma: grupos, plazas y horarios de los conciertos

La tarde-noche del domingo día 19 de enero Palma vivirá el plato fuerte de las fiestas de su patrón, Sant Sebastià. La tradicional Revetla, envuelta de polémica este año por la tardanza en la presentación de la programación y las actuaciones, llenará las calles de la ciudad de foguerons, 'torrades' y música en directo para celebrar una de las festividades más importantes del año para los 'llonguets'.

Tras varias quejas vecinales, este año el Ayuntamiento de Palma ha adquirido 130 'torradores' más para que ningún vecino se quede sin poder cocinar su comida en la Revetla y, además, este año se ha extendido el permiso nocturno y se permitirá alargar la fiesta hasta las 2 de la madrugada.

Los conciertos programados para día 19 arrancarán en las diversas plazas a las 20:30 -el primero-, mientras que la última actuación está prevista para la 1 de la madrugada. En total, serán más de 10 conciertos repartidos en las cuatro plazas en las que se celebrará la Revetla.

Esa tarde, tras los bailes de gigantes y cabezudos y xeremiers en la Plaza Mayor, habrá baile tradicional y desfile del Drac de na Coca con batucada y encendido del 'fogueró'.

Hay que recordar que en la plaza Santa Eulàlia, y dentro del Sant Sebastià alternativo, actuarán los mallorquines Papa Topo, que vuelven a ser noticia con su esperado segundo disco, Presto y con toda la fuerza, actuarán en formato DJ. Organizado por Podem Palma, también pinchará Fabian Roelandt y Coneja Mansa.

También regresa Sant Kanut. El colectivo Ses Sant Kanuteres y 9 Circ Social han montado un concierto en la plaza Raimundo Clar que cuenta con la colaboración del Consistorio. Durante la noche del 19 de enero y con motivo del 30 aniversario de las Festes Alternatives de Ciutat actuarán tres grupos: Back Yaad, procedentes de Menorca, Calee feat Roots Frequency y, como cabezas de cartel, La Barraca.

Plaza Major

Esta edición la apuesta del Consistorio por la música y el talento local se verá reflejada en las actuaciones previstas para la Revetla.

En la Plaza Major estarán actuando Sonadors Sonats, Música Nostra, Tomeu Penya y Negre

Plaza de Cort

En el caso de la plaza de Cort actuarán Maria Hein, Jaume Anglada y Carolina Cerezuela y Txanguito.

Será el escenario de varios de los platos fuertes de la noche, pues la felanitxera Maria Hein está despuntando entre el público más joven mientras que Jaume Anglada o Txanguito harán las delicias del público general.

Plaza Joan Carles I

En plena milla de oro de Palma también actuarán caras más que conocidas. Lo harán Ana Guerra, Marlon y Marc Seguí.

La artista canaria, conocida por su paso por Operación Triunfo y su posterior carrera musical, compartirá escenario con Marc Seguí, un joven artista mallorquín que también ha logrado cautivar el oído del público más joven.

Plaza Espanya

Finalmente, en uno de los escenarios más grandes,actuarán Victoria Lerma, Suai, Joan Dauzà y LA.

El grupo de Luis Albert Segura, que el próximo mes de febrero publica nuevo disco, el esperado A Modern Odyssey, será uno de los cabezas de cartel de esta Revetla. En su concierto sonarán sus nuevos temas, como The Right Time o Reach the Top, con guiños a Post Malone, Chappell Roan o Kid Laroi, y sus éxitos de siempre, caso de Stop de Clocks, que acumula más de 28 milones de escuchas en Spotify. Nada mejor que actuar en casa para el arranque de una gira nacional que volverá situar a L.A. en el centro de todas las miradas.