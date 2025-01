Críticas al cartel oficial de las fiestas de Sant Sebastià: “Parece hecho por un niño pequeño”

El mismo día en el que se hacían públicas los grupos de la Revetla de Sant Sebastià de este año, el ayuntamiento de Palma ha presentado también el cartel oficial de las fiestas, obra de del artista Rafa Forteza y que refleja un "espíritu innovador con una visión moderna de las fiestas", en línea con la voluntad del ayuntamiento de vincularlas con la cultura, según ha destacado Cort.

“Cada detalle del cartel refleja la esencia de nuestra fiesta más querida”, ha señalado el ayuntamiento durante la presentación de la obra. No obstante, y a pesar de que el mallorquín Rafa Forteza es uno de los artistas españoles más destacados, el cartel no se ha librado de las críticas en las redes sociales, especialmente en la página de Facebook de Cort.

“Parece hecho por un niño pequeño. Si encima ha cobrado por ésto, es una tomadura de pelo. El autor debería devolver el dinero a los ciudadanos, que somos los que pagamos”, señalaba un internauta, mientras que otra preguntaba con ironía “¿Qué edad tiene Rafa Forteza?” y un tercera escribía “Solo le ha faltado poner: ‘Une los puntos y colorea’”.

Cartel oficial de las fiestas de Sant Sebastià de Palma 2025 / Cort

El “aspecto infantil” de la obra ha sido fuente de decenas de comentarios: “Mi hija de 5 años y de 9 años pintan muy bien: el año que viene presentamos un cartel”, “El año que viene se lo digo a mis nietos”, “mal gusto”, “infumable” o directamente “horroroso” y “un horror”.

“Loco, he quedado, loco”

“Para mí es un nyarro. Ya me disculparán los entendidos en arte moderno. Puede tener mucho mérito, pero a mí no me gusta nada”, decía otro comentario, o “Loco, he quedado, loco”, señalaba otro, y un tercero remataba: “Truño, tremendo truño”.

“Ayuntamiento de Palma, os reís del santo y de la fiesta. Por no hablar de los ciudadanos de Palma que con nuestro dinero pagamos esto”, señalaba un palmesano indignado.

Promocionar a artistas noveles

Otros comentarios incidían en críticar los requisitos de Cort para presentarse al concurso público afirmado Rafa Forteza ya es “un artista consagrado” y se preguntaban “¿Qué tipo de promoción necesita? ¿Cómo queréis motivar a otra gente que se presente a un concurso público si le dáis 400 euros de premio a un artista consagrado?”.

En este mismo sentido, un internauta decía: “Pregunta seria: ¿ahora el cartel se encarga a artistas reconocidos y ya no es un concurso popular abierto”. Y, para finalizar, otro se preguntaba: “Normalmente, el cartel de Sant Sebastià se hace por concurso público, con un jurado (con algún profesional o persona relacionada con el ámbito del arte, los demás son personalidades del ayuntamiento, etc.), suele ser remunerado (no suele ser de los premios más altos) pero suele ser público.Este año, guste o no a la gente, con esto ya no me pongo, ¿cuál ha sido el proceso de selección de la obra?”.

Polémica también por el cartel de la revetla de Podemos

Este no ha sido el único cartel polémico de las fiestas de este año en Palma. El cartel de la Revetla Alternativa organizada por Podemos en la plaza de Santa Eulària, diseñado por Lluïsa Febrer i Bausà también ha generado polémica.