Cort rectifica y empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir del 1 de julio

Este 2025 habrá multas para los conductores infractores en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Ayuntamiento de Palma ha rectificado su postura inicial de establecer una moratoria durante todo este año y notificará sanciones a partir del 1 de julio. Así lo establece el decreto de implantación de la ZBE, que pese a lo anunciado en diciembre por el regidor de Movilidad, Toni Deudero, limita la suspensión del régimen sancionador a los seis primeros meses de 2025.

El 1 de enero entró en vigor la ZBE que restringe el acceso al centro de Palma de los vehículos más antiguos y por tanto más contaminantes. Cort siempre ha sido partidario de establecer un periodo de tiempo sin sanciones para que los conductores se acostumbren a la nueva realidad, algo que también aconseja la Dirección General de Tráfico (DGT). Inicialmente Deudero apostó por una moratoria de tres meses, posteriormente habló de un año y finalmente el decreto establece un plazo que se alargará hasta el 30 de junio.

El documento justifica este tiempo de suspensión de multas para "facilitar la información necesaria a los ciudadanos sobre el acceso, circulación y estacionamiento en el ámbito de la ZBE, así como poder facilitar el tiempo suficiente a los ciudadanos para su inscripción en el Registro municipal de los vehículos que no dispongan del correspondiente distintivo ambiental de la DGT".

De este modo, Movilidad dará este plazo para "la familiarización y la adaptación graduales de la Ciudadanía y los sectores económicos, a sus características, dada la complejidad de tipologías de vehículos que pueden solicitar autorización para su inscripción en el Registro municipal para el acceso a la ZBE".

La cuantía de las multas ascenderá a 200 euros. Pero mientras dure la actual moratoria sancionadora la Policía Local de Palma enviará a los infractores notificaciones en las que les advertirá de que tienen vetado el acceso de la ZBE. Los conductores las recibirán en su domicilio, pero hasta el 30 de junio no tendrán carácter punitivo.

Asimismo, el área de Movilidad también quiere comprobar el correcto funcionamiento de las cámaras de lectura de matrículas instaladas en todos los accesos a la Zona de Bajas Emisiones desde Avingudes y el Passeig Mallorca.

Hay que recordar que en esta primera fase de la aplicación, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, no podrán circular por el centro -un área comprendida entre el mar y Avingudes- los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y los diesel anteriores a enero de 2006 ya no pueden acceder al centro de Palma.

No es necesario llevar el distintivo ambiental de la DGT visible en el vehículo, pero sí lo es conocer cuál es la calificación del coche -B, C, ECO o cero emisiones- para acceder a esta zona de tráfico restringido. Esta información puede consultarse en la web de la DGT. Cort calcula que solo un 4% de los vehículos que circulan por Palma, los que tienen más de dos décadas, no cumplirán con los requisitos. Y en todo caso se contempla un amplio abanico de excepciones para residentes en el centro, vehículos sanitarios o transportistas.

PSOE: "Parece que el equipo de gobierno esté de rebajas"

El PSOE criticó que el cambio de criterio de Cort en cuanto a la duración de la moratoria de sanciones "es una muestra más de la improvisación constante del equipo de gobierno, que un día dice una cosa, y luego hace otra, parece que esté de rebajas".

Los socialistas señalaron que "un tema tan sensible como la Zona de Bajas Emisiones tiene que ir acompañado por una información correcta en todo momento y, también, de medidas complementarias, que tampoco han aplicado". En este sentido, reclamaron al departamento de Movilidad "medidas como la mejora de las frecuencias de la EMT en las líneas que conectan la ciudad con el centro para que la gente pueda ir a hacer sus compras en bus, el refuerzo de las estaciones de Bicipalma y más puntos de recarga de vehículos eléctricos".

En cambio, subrayó el PSOE, "lo único que se ha propuesto va en sentido contrario: el tarifazo de las aparcamientos municipales y de Bicipalma, con subidas de precios de entre un 20 y un 100 por ciento, respectivamente".