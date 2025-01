ARCA denuncia que el 'beach club' de Es Baluard no cumple las normas de seguridad

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha emitido un comunicado asegurando que la "altísima tarima" sobre la que se construye el 'beach club' no cumple las normas de seguridad. "Tiene en la mayoría de su contorno más de 55 cm de altura y pretenden proteger las caídas con elementos vegetales en jardineras. A criterio de ARCA, ese hecho está explícitamente desautorizado en la normativa", explica en el escrito.

Según escribe ARCA, es necesario "colocar barandilla", pero que no están ni "autorizadas en el proyecto ni serían utilizables", por lo que, según la asociación, "no puede recibir el final de obra y, por tanto, la autorización para su funcionamiento". "Estas apreciaciones son advertencias añadidas a la principal mantenida por nuestra entidad desde hace más de un año, que el modelo de terraza de Beach Club no es compatible con la preservación del Patrimonio. Por ese motivo hemos presentado un recurso contra la licencia municipal", ha informado en el comunicado.

Argumentos Técnicos

ARCA enumera una serie de "argumentos técnicos" que avalan su comunicado:

"Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el documento DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad):

La altura mínima de desnivel a partir de la cual es obligatorio colocar una barandilla o protección es de 55 cm. Esto se especifica en el apartado sobre protecciones frente a caídas.

Resistencia estructural: Las barandillas deben soportar cargas horizontales específicas según su uso (0,8 kN/m en uso privado y hasta 3 kN/m en uso público). Una estructura vegetal no garantiza esta resistencia de manera fiable.

Altura uniforme: Las barandillas deben tener una altura mínima uniforme (90 cm en uso privado y 1,10 m en uso público), lo que es difícil de mantener con una estructura vegetal.

Dimensiones y seguridad: Deben impedir el paso de esferas de 10 cm de diámetro para evitar el riesgo de caída de niños. Una estructura vegetal no puede garantizar esta limitación.

Mantenimiento y durabilidad: El CTE exige elementos permanentes y duraderos. Una estructura vegetal puede degradarse, perder densidad o no cumplir con las condiciones necesarias de manera constante.

La asociación destaca que "el efecto pantalla e invasivo de la terraza se ve perfectamente. Nada hace entender el sentido patrimonial de un Baluard del cual se impide la contemplación y la comprensión".

ARCA insta al Ajuntament de Palma y al Consell a "rectificar de manera definitiva su gestión irrespetuosa con el interés general y evitar definitivamente este modelo de terraza invasiva".