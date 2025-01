Més Palma critica que el PP no haya presentado la programación de fiestas de Sant Sebastià

El regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras ha acusado este jueves al PP de haber abandonado las fiestas de Sant Sebastià y de faltar al respeto a la ciudadanía y a los artistas locales, porque "a dos días de empezar las fiestas, todavía no hay programación".

"La incapacidad del PP para organizar unas fiestas dignas pone en evidencia que no les importa la cultura popular ni lo que nos identifica como ciudad", ha dicho Contreras, ha informado Més en un comunicado.

Més denuncia que, a 48 horas del pregón de las fiestas de Sant Sebastià, las más emblemáticas de Palma, la ciudadanía todavía no conoce la programación prevista, una situación inédita en la historia reciente de la ciudad que además afecta a los artistas locales, que todavía no saben si actuarán o no.

"Esta falta de comunicación es un desprecio hacia la cultura y el talento locales, y hacia el trabajo de aquellos que hacen posible que Sant Sebastià sea una celebración para todos", ha añadido Contreras.

Contreras ha acusado al PP de demostrar que "sólo apuesta por una ciudad elitista, enfocada a los grandes eventos internacionales para atraer a turistas, mientras abandona las tradiciones que unen a la ciudad".

"Lo que debería ser una celebración de nuestra identidad cultural se ha convertido en un ejemplo de la mala gestión de un gobierno que prioriza los intereses de unos pocos por encima del bien común", ha concluido Contreras.