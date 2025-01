Fiestas de Sant Sebastià: estos son los grupos que actuarán en Palma en la Revetla

Con las fiestas de Sant Sebastià a la vuelta de la esquina, el ayuntamiento de Palma sigue sin dar ninguna pista del cartel de la Revetla, programada como marca la tradición para el día 19. “Se convocará una rueda de prensa para anunciarlo todo. Y se hará pronto y bien”, han señalado desde Cort. En el ayuntamiento reina una consigna: este año no se puede filtrar nada de la Revetla, ni un solo nombre. Ante tanto secretismo y mutismo, la mayoría de promotores han alzado la voz y han mostrado su malestar, preocupación e indignación. ¿Cómo es posible que faltando tan poco no se informe a la ciudadanía, y a nosotros mismos, sobre los grupos que actuarán en la noche de la Revetla?, se preguntan sin encontrar respuesta. Flaco favor a esa panacea que suena tanto en boca de los políticos: el turismo cultural. Diario de Mallorca, a pesar de las trabas, ha podido averiguar qué grupos pondrán banda sonora a la gran fiesta de Palma.

Malestar y sorpresa entre la mayoría de promotores

Uno de los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià del pasado año / Manu Mielniezuk

Lejos en el tiempo quedan los años en que el Govern municipal anunciaba a los protagonistas musicales de la Revetla con meses de antelación, como se hace en las ciudades que apuestan por acercar público más allá de sus territorios. En Barcelona, por ejemplo, el cartel del BAM (Barcelona Acció Musical), siempre enmarcado en las fiestas de La Mercè, se conoce casi medio año antes de su celebración. Todo lo contrario que en Palma, donde en los últimos años cada vez se retrasa más la presentación de los grupos y solistas llamados a reventar las principales plazas de Ciutat. “Alucino que aun no se sepa nada”, “no sé nada de nada”, “ni idea de quién va a tocar” y “es todo muy raro” son algunos de los comentarios, en tono serio y preocupante, pronunciados por los promotores consultados por este diario. “Estamos a la expectativa, esperando respuesta. En la administración necesitan una semana para recuperarse del roscón de Reyes”, espeta un empresario de larga trayectoria. La actitud de Cort no solo irrita a los promotores, también a algunos grupos a los que se dijo en un principio que iban a actuar en la Revetla y que finalmente han sido descartados por la regiduría de Participación Ciudadana, con Lourdes Roca al frente, responsable de todo lo que afecta a esta gran noche de fiesta.

Estos son los grupos que actuarán en la Revetla

El cartel de este 2025 tendrá un marcado sabor mallorquín. La Revetla no es el Mallorca Live. Desde el ayuntamiento de Palma se quiere apostar, casi todo, por el talento local, como en las últimas ediciones, aunque habrá que esperar a la presentación oficial para conocer el listado total de los grupos que actuarán. En cualquier caso, ahí va un avance del cartel.

L.A.

El grupo de Luis Albert Segura, que el próximo mes de febrero publica nuevo disco, el esperado A Modern Odyssey, será uno de los cabezas de cartel de esta Revetla. En su concierto sonarán sus nuevos temas, como The Right Time o Reach the Top, con guiños a Post Malone, Chappell Roan o Kid Laroi, y sus éxitos de siempre, caso de Stop de Clocks, que acumula más de 28 milones de escuchas en Spotify. Nada mejor que actuar en casa para el arranque de una gira nacional que volverá situar a L.A. en el centro de todas las miradas.

Marc Seguí

El intérprete de Agua salada, Loop o Tiroteo, la canción con la que despegó hacia el estrellato, se reencontrará con el público palmesano. Marc Seguí ya actuó en la plaza de la Reina en 2023, en un concierto que topó con algunos problemas técnicos. Seguro que se mete al público en el bolsillo. Sin duda, uno de los ases de la programación de este Revetla.

Xanguito

Si hay un grupo capaz de poner patas arriba un auditorio, ese es el que lidera Joan Muntaner, Xanguito. Después de llenar y poner en pie el Teatre Principal de Palma, en diciembre de 2023, y de alzarse con el título de videoclip balear más visto en 2024, Xanguito se enfrenta a otro reto: conquistar Cort, donde actuarán ya entrada la medianoche.

Maria Hein

Será la reina de la Revetla. La vocalista de Felanitx Maria Hein empieza 2025 como acabó 2024, por todo lo alto. Su meteórica carrera sigue a todo trapo y en 2025 le esperan nuevos desafíos. En julio, por ejemplo, actuará en el Festival Cruïlla. Su universo íntimo y melancólico, y esa capacidad para atrar al oyente desde la primera nota, son uno de los grandes atractivos para la noche más loca de Palma.

Papa Topo y Fabian Roelandt

Los mallorquines Papa Topo presentarán las canciones de su esperado segundo disco, Presto y con toda la fuerza. Recién llegados de Buenos Aires, donde han actuado junto a la gran diva de la canción argentina Juliana Gattas, se subirán el día 19 al escenario de la plaza Santa Eulàlia, donde también pinchará Fabian Roelandt.