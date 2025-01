Dinamizadores de los barrios pueden ir «al paro» por la falta de subvenciones

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma advirtió ayer de que peligra el trabajo de una docena de dinamizadores sociales y monitores de talleres de los barrios porque el Ayuntamiento de Palma todavía no ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones vecinales de cara a este 2025. «Son trabajadores que tienen unas nóminas que hay que pagar y si no se convocan las ayudas pueden irse al paro. Las asociaciones no saben qué hacer porque a estas alturas todavía no se han publicado las bases», subrayó ayer la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar.

Se trata de trabajadores que imparten diversos talleres (pilates, pintura, informática) y asumen la gestión de un amplio abanico de actividades y programas de dinamización en los barrios cuyo sueldo pagan las entidades con las subvenciones que reciben del Consistorio.

«Podremos hacer los ‘foguerons’ en los barrios porque son un gasto pequeño, igual que hicimos las cabalgatas. Pero en el caso de estos dinamizadores hablamos de nóminas, salarios que ahora mismo están en el aire. Y aunque en las asociaciones prácticamente todos somos voluntarios, también necesitamos a esta mano de obra cualificada para ofrecer un servicio de calidad a los vecinos», explicó Alcázar.

Reclaman "claridad"

La Federación lleva reclamando al Ayuntamiento «desde septiembre» que publique las bases de las convocatorias «para que las entidades vecinales sepan a lo que atenerse». Y lamenta que iniciado 2025 «ni siquiera haya señales de Cort de que se van a sacar».

Los presupuestos de 2025 contemplan una partida para las entidades vecinales, pero Alcázar reclama «claridad» para que las asociaciones sepan de cuánto dinero dispondrán.

Asimismo, lamentó que este año no haya contemplada ninguna partida para la celebración de la ‘revetla’ de Sant Joan que organizan los vecinos.