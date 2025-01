Desahucio en Palma: "No nos dais opciones, nos habéis tratado como basura"

-¿Qué perro quieres que nos quedemos con nosotros hijo?

-Los quiero a todos

-Eso no es posible cariño, no pueden venir a vivir con nosotros ahora, solo podemos quedarnos con uno. A los otros los llevarán a un lugar muy bonito con piscina, despídete de ellos.

Desprenderse de sus ocho perros ha sido el último trauma que han tenido que padecer Ramón, María y sus dos hijos de 14 y 4 años tras el trágico desahucio que han sufrido hoy sobre las 11 horas. Tras varios aplazamientos por parte del Ayuntamiento de Palma, esta mañana se ha efectuado el desalojo de las familias que habitan pequeñas casetas dentro de un espacio municipal de Son Malferit, un lugar que en un futuro acogerá un Punt Verd.

"Mis hijos no fueron a la cabalgata de Reyes porque hoy nos desahuciaban, nadie nos ha dado ninguna solución razonable", ha explicado María. "Lo único que nos han ofrecido es un albergue durante seis meses, pero no es viable teniendo dos niños pequeños. Además, en esos lugares hay muchos problemas de robos, tienen que dormir con la ropa puesta", ha sentenciado.

El desahucio se ha producido de forma pacífica y pactada tras una charla de media hora entre los afectados, los servicios sociales y la Policía. "No nos habéis dado ninguna opción, nos habéis tratado como basura", le ha espetado María a las trabajadoras de los servicios sociales, las cuales han argumentado que habían dado varias opciones a la familia y que esta las había rechazado: "Hablamos hace un mes para organizar todo con tiempo y nos dijisteis no a todo, os opusisteis a ir a un albergue".

Los policías explicándole a la familia desahuciada como funcionara el desalojo. / Pere Morell

María les ha explicado a las trabajadoras que "ir a un albergue municipal no era compatible con su trabajo", debido a que ella se dedica a limpiar casas, a los mercadillos y a la chatarra: "Los albergues tienen un horario muy estricto de entrada y la salida y yo necesito irme a horas intempestivas para trabajar. Además, no puedo meter dentro del albergue todo mi género de los mercadillos".

María ha sido asesorada en todo momento por la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Angela Pons. "No se les ha dado ninguna alternativa a esta familia, la opción que se les ha trasladado no es justa ni humana", ha asegurado Pons.

La familia llevándose sus cosas del espacio. / Pere Morell

María ha insistido en que no quieren "nada gratis" y que han ofrecido varias opciones: "Hemos pedido hasta un terrenito para poner la caravana y nosotros hacer una casa o reformar una y pagar un alquiler y ni siquiera con eso nos han querido ayudar. Ni yo ni mi marido tenemos ninguna paga y vivimos del mercadillo, de la chatarra y de limpiar casas y mi marido de afilar y hacer obras. No le hemos pedido nada gratis a nadie, pero no nos ayudan para nada".

Irse a vivir con la caravana

La paradoja del asunto es que para poder tener un lugar donde dormir hoy, la familia tendrá que irse a algún sitio con su caravana al no tener otro lugar a donde ir. Esta es una alternativa prohibida expresamente por el Ayuntamiento de Palma en la nueva ordenanza cívica que sancionará con multas de hasta 1.500 euros a quienes utilicen estos vehículos como residencias, "En Palma se vive en viviendas, no en caravanas", llegó a decir el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez.

El desahucio, previsto para las 9:30, se ha hecho efectivo sobre las 11 horas, cuando las máquinas de Emaya han entrado a desmontar todas las chabolas. Al entregar su último perro a la perrera Ramón no ha podido aguantarse las lágrimas: "Esta se llama Kira, es una perra muy buena y la abuela de todos, cuidadla".