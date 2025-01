Una visita a los residentes de la antigua prisión de Palma

Está ardiendo! ¡Dios, hay fuego! Florentina Ruarte, a quien todos llaman Flor, está a punto de sacar unas zapatillas para Mamadou del abarrotado Opel Corsa rojo cuando ve las llamas en el piso superior de la antigua prisión. Mamadou, con chanclas y una chaqueta de invierno, permanece sorprendentemente tranquilo mientras Paula inmediatamente corre con Jason desde el estacionamiento hasta la entrada de la prisión.“¡Llamen a la policía y a los bomberos!”, grita Paula a sus compañeros de la organización humanitaria Proyecto Encuentro. Allí, un amplio pasillo cercado con alambre de púas rodea los edificios.

Jason conoce el camino y lidera el recorrido a través de la oscuridad. Tiene 19 años, es larguirucho y viste una chaqueta deportiva roja de Adidas con unos vaqueros grises y una gorra de Gucci. Su ropa no da indicios de que viva en la calle y, actualmente, considera que la antigua prisión es su hogar. Las paredes están cubiertas de grafitis, hay escombros por todas partes y hace frío y humedad. Detrás de una escalera medio abandonada, un marco sin puertas conduce al patio interior. Hay montañas de basura en el suelo arenoso por donde alguna vez caminaron los prisioneros. Parte de ella está en llamas. "La gente de aquí quiere utilizar el fuego para ahuyentar a las ratas", explica Jason. “Normalmente se arrastran sobre nosotros por la noche, algunos son tan grandes como gatos”. Paula parece tranquila, las llamas parecen estar bajo control y nadie corre peligro directo.

La policía local tarda 20 minutos en llegar. Los dos agentes caminan a cierta distancia junto al grupo de personas que ahora se han reunido alrededor del auto de Proyecto Encuentro. Poco después, los bomberos entran en el recinto penitenciario con un gran vehículo de emergencia para apagar la basura y otro incendio en el primer piso que un residente encendió para calentarse.

Refugio en prisión

En la antigua prisión viven entre 120 y 200 personas, según la fuente a la que uno se dirija. Actualmente, debido a las frías noches de invierno, constantemente se añaden nuevos residentes. Viven aquí juntos, pero separados. “Los latinos somos de derecha, los africanos somos de izquierda”, dice Andrés. Es colombiano, tiene veintitantos años y ya no podía pagar el alquiler de su habitación compartida después de perder su trabajo. Natalia es mallorquina y sólo tiene 18 años: “Mi madre me echó a la calle porque no me llevaba bien con su nuevo chico”, afirma.

Después de que se haya ido la policía y los bomberos, también llega al coche “la jefa”. Es una mujer mayor con cabello color rojizo y mandíbula torcida. Le faltan varios dientes frontales, pero eso no le impide sonreír ampliamente. “¡Chicas, tengo trabajo! “Ahora trabajo en la cocina de una escuela y como supervisora de descanso, donde juego al fútbol con los niños”, les cuenta a los ayudantes. “La jefa” dice que vive aquí desde hace 20 años. Se acomodó con su marido en una de las antiguas casas de los guardias de prisión. Un “lujo” que los demás residentes no tienen; muchos utilizan las duchas de los centros sociales. Se dice que aquí “La jefa” cobra el alquiler del alojamiento. Ella misma mantiene un perfil bajo y simplemente dice: “En pocas palabras, donde hay una puerta, alguien vive allí”.

Conversaciones, comida y ropa.

Mientras tanto, Paula habla con Manuel, un malagueño de 22 años, drogadicto. “¿Puedes conseguirme un lugar el Proyecto Hombre antes de las vacaciones?”, murmura. “Tengo que salir de aquí”. La ayuda contra las adicciones ofrece programas de abstinencia en toda España, incluso aquí en Palma. “La adicción a menudo conduce a una ruptura con familiares y amigos. En una situación estresante, los adictos duermen por primera vez en la calle durante la noche. Con el tiempo se vuelve un hábito”, dice Flor mientras hace las maletas. Un hombre alto, demasiado delgado, se acerca al coche con actitud vacilaciona. Carla, la tercera voluntaria del grupo esta noche, se acerca y le pregunta: “¿Tienes hambre?”. Él asiente y responde en voz baja en un español entrecortado: “No carne. ¿Pollo?” (Sin carne. ¿Pollo?). Mantiene la capucha de su sucia sudadera baja hasta la cara. Su nombre es Osama, tiene 21 años. Viene de Marruecos y cruzó a España en una patera de inmigrantes sin ropa de invierno.

Todavía quedan muchas estaciones en Palma donde personas sin hogar esperan esta tarde a los voluntarios del Proyecto Encuentro. La argentina Flor, de 51 años, trabajadora social, creó la fundación benéfica junto con su marido Gumersindo Cornejo, un guardia civil madrileño. Cada martes se reúnen con su equipo de voluntarios en la plaza Patins y desde allí se reparten entre las aproximadamente 150 personas sin hogar con las que tienen contacto. Distribuyen comida que preparan en casa, donan ropa y mantas. “Mis padres eran ricos y, cuando éramos niños, mi madre y yo empacábamos paquetes de comida para familias pobres. ¿Qué nos queda como humanos si no nos ayudamos unos a otros?”, dice Flor. "Es natural para nosotros compartir lo que tenemos".

Suscríbete para seguir leyendo