Cierra la joyería Jaume III tras 47 años por jubilación: "Nadie ha querido seguir con el negocio"

Palma llora el cierre de otro de sus comercios emblemáticos. La joyería Jaume III cerrará sus puertas tras 47 años de duro trabajo por la jubilación de su propietaria. "Nadie ha querido seguir con el negocio, toda la familia ya tiene su propio trabajo, por lo que no nos queda más remedio que cerrar", explica la propietaria de la joyería, Mari Rodríguez. De esta forma, la ciudad pierde otro de sus negocios tradicionales. Uno más en la sucesiva e interminable cascada de cierres que afecta a Palma desde hace años.

Con una amplia sonrisa y con la sabiduría de quien ya hace medio siglo que domina el negocio, Mari Rodríguez atiende a los que serán sus últimos clientes: "Aún tendremos abierto hasta que hayamos liquidado todo el género, después de 47 años hay un montón de mercancía pendiente y los clientes lo saben".

Cierra la joyería Jaume III tras 47 años. / Pere Morell

Rodríguez no sabe que negocio se establecerá después de ella: "El local no es mío, así que no tengo esta información", la posibilidad más alta viendo los precedentes es que se establezca una franquicia o una multinacional capaz de pagar el precio del alquiler en una de las una de las calles comerciales más caras de España.

Una calle carísima

La calle comercial con los precios de alquiler más altos en España es la barcelonesa Passeig de Gràcia. En Mallorca también hay una vía de estas características según el informe internacional Main Streets Across the World. Es la Avenida Jaume III de Palma, con una renta de 1.140 euros el metro cuadrado al año.

En estos momentos, buceando en los portales inmobiliarios habituales, es posible observar que el alquiler más caro que está disponible en estos momentos en la Avenida Jaime III es un gran local que cuesta 15.000 euros al mes.