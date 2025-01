Zona de Bajas Emisiones de Palma: Calles afectadas, fases de aplicación y vehículos permitidos

La Zona de Bajas Emisiones de Palma, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, comprende toda el área del centro de la ciudad que limitan las Avenidas, la plaza de España, Vía Alemania y Portugal, Paseo Mallorca, desembocadura de sa Riera, Avenida Gabriel Roca y Avenida Adolfo Suárez, lo que antiguamente era la Palma protegida por las murallas.

Esta zona se convierte a partir del 1 de enero en el área restringida de la ciudad donde el Ayuntamiento de Palma limita la entrada de vehículos, su circulación y su estacionamiento. Y lo hace en cumplimiento de la ordenanza municipal reguladora aprobada en noviembre de 2024, así como para mejorar la calidad del aire y mitigar la emisión de aire de efecto invernadero.

El Ayuntamiento de Palma ultima estos días los trabajos para instalar las 19 cámaras de lectura de matrículas, así como la nueva señalización en los accesos a la Zona de Bajas Emisiones.

¿Cuáles son las tres fases de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones de Palma?

Primera fase. A partir del 1 de enero de 2025. Pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Palma motos y ciclomotores; vehículos con distintivo B, C, ECO y 0, y vehículos autorizados. En este caso, los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y los diesel anteriores a enero de 2006 ya no pueden acceder al centro de Palma. Segunda fase. A partir del 1 de enero de 2027. Pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones vehículos con distintivo C, ECO y 0, así como vehículos autorizados. Tercera fase. A partir del 1 de enero de 2030. Vehículos con distintivo ECO y 0, así como los vehículos autorizados. Es decir, híbridos, enchufables o no, y eléctricos.

Distintivos ambientales de la DGT para cada vehículo / Redacción Digital

¿Es necesario llevar el distintivo ambiental de la DGT en el coche?

No es necesario llevar la pegatina en el vehículo, pero sí es necesario conocer cuál es el distintivo ambiental de la DGT que tiene el vehículo para acceder a la cualquier ZBE. Puede consultar el distintivo de su vehículo en el siguiente enlace. El sistema de lectura de matrículas tiene la relación de distintivo ambiental para cada vehículo.

¿Qué vehículos necesitan autorización para acceder, circular y estacionar en la Zona de Bajas Emisiones de Palma?

Necesitarán autorización para acceder, circular y estacionar en la ZBE los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

¿Se necesita autorización para acceder a los aparcamientos?

No es necesario solicitar autorización, siempre que el acceso y salida sea por los itinerarios se realice por las rutas que se indican en el mapa que se puede consultar en este enlace.

¿Siguen en vigor las zonas ACIRE dentro de la Zona de Bajas Emisiones?

Sí. Las ACIRE dentro de la ZBE del Centro de Palma siguen en vigor y los requisitos de acceso continúan siendo los mismos. Únicamente podrán acceder a las ACIRE los vehículos que dispongan de su correspondiente distintivo de ACIRE en vigor o se encuentren autorizados.

¿Debo pedir autorización de acceso a la Zona de Bajas Emisiones si tengo autorización ACIRE?

No. Las ACIRE dentro de la ZBE del Centro de Palma siguen en vigor y los requisitos de acceso continúan siendo los mismos. Únicamente podrán acceder a la ZBE los vehículos que dispongan de su correspondiente distintivo de ACIRE en vigor o se encuentren autorizados. Excepto las ACIRE de Jonquet y Hostalets.

¿Se puede entrar con moto o ciclomotor sin distintivo enla Zona de Bajas emisiones de Palma?

Sí. Las motos y ciclomotores que no dispongan de distintivo ambiental pueden acceder a la ZBE sin necesidad de hacer ningún trámite excepcionalmente hasta el 31/12/2026. A partir de esa fecha a partir de deberán ajustarse a los periodos de implantación de la ordenanza de ZBE.

Pequeños atascos y colas en el centro de la ciudad en una jornada de mal tiempo / B. Ramon

¿Cuáles son las multas para los infractores?

Tendrá la consideración de infracción grave el no respetar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento establecidas en la ZBE. Estas infracciones se sancionarán con multa de 200 euros. El Ayuntamiento establece un periodo de prueba de tres meses sin sanciones desde el 1 de enero de 2025.

¿Qué pasa con los vehículos de matrícula extranjera?

Los vehículos registrados fuera de España no están clasificados según los criterios actuales de la etiqueta ambiental de la DGT. Y en este caso no podrá acceder a las ACIRE del Centro si no dispone de la correspondiente autorización. En este enlace el Ayuntamiento de Palma explica como se puede realizar la tramitación de los siguientes tres casos: los residente empadronados con un vehículo con matrícula extranjera y también los propietario de inmuebles sin empadronar en zona ZBE. También explica cómo pueden realizar el trámite los residentes dependientes empadronados en el ámbito de la ZBE y que necesitan que les lleven a su domicilio con un vehículo sin distintivo ambiental y que no es de su propiedad.