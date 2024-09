El despliegue de un mallorquín para salvar el negocio de su familia en Palma: "Le crea mucha ansiedad a mi madre"

"Necesito vuestra ayuda", publicó ayer Julen, conocido en redes sociales como 'Xino', en X (antes Twitter). Desde 2014, su familia tiene un restaurante de comida china en Palma pero, tal y como explicó en una campaña que conmocionó a las redes sociales, este verano las ventas no han ido como esperaban.

"Hemos podido sobrevivir con ello, pero este año nos está quitando bastante la posibilidad de ahorro y le crea mucha ansiedad a mi madre, si me podéis echar una mano difundiendo este hilo en el que pondré un par de fotos de la carta os lo agradecería", escribió en una publicación que ya acumula más de medio millón de visualizaciones y 50 mil 'me gusta'.

Respuesta de los usuarios

Yuki + Q sushi se encuentra en la calle Ramón y Cajal y acumula una puntuación de casi cinco estrellas en Google. Un cariño que se han ganado a base de duro y contante trabajo durante toda una década, dedicada a la cocina asiática más tradicional, como son las distintas variedades de arroz, boles de verduras y carnes en salsa.

Los usuarios de redes sociales como X respondieron a la campaña por todo lo alto. El llamado resonó más allá de la pantalla, atrayendo tanto a antiguos como nuevos clientes al restaurante familiar. "Anoche quedé con una amiga, no sabíamos qué cenar y me acordé de esta publicación, así que decidimos darle una oportunidad... ¡Y oye, qué gran decisión! Tu madre es un encanto, me cayó genial; el local, acogedor; la comida, casera y muy rica, y súper económico. ¡Volveré!", comentó una usuaria.

¿Quién hay detrás de esta campaña?

'Xino' cuenta con numerosos perfiles en varias plataformas donde acumula hasta 80 mil seguidores. En Instagram, es conocido por sus vídeos de cocina oriental casera, en los que comparte los secretos para elaborar platos milenarios desde una perspectiva joven y divertida. En TikTok, por otra parte, publica esos mismos cortos entre los que se encuentran recetas heredadas de su familia.

Uno de sus montajes más virales es, precisamente, el del restaurante de su familia, en el que explicó hace justo un año el funcionamiento de este pequeño negocio. Justo al entrar, los clientes pueden ver una selección de platos recién preparados para abrirles el apetito, mientras que el padre prepara piezas de sushi con producto de pescadería local y la madre atiende a los clientes. "Aquí, currando como chinos", bromea el creador del contenido al final del vídeo.

La historia de Julen, o 'Xino', no solo ha demostrado la capacidad de las redes sociales para movilizar a la comunidad, sino que también ha puesto de relieve el poder de la empatía y la solidaridad en tiempos difíciles. Lo que comenzó como un mensaje de ayuda se ha convertido en un ejemplo de cómo el apoyo colectivo puede marcar la diferencia para el pequeño comercio.