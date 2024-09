Julen Collantes, 'Cocina con Xino': "Al pequeño comercio nos llega el agua al cuello"

El pequeño comercio ha sufrido una caída este verano, reduciendo en un 20% las ventas según datos de PIMECO compartidos por Cadena SER. Las franquicias se han sobrepuesto a los negocios familiares y de toda la vida, incapaces de hacer frente a las subidas en los precios de los alquileres y materia prima. Campañas como la del mallorquín Julen Collantes (24, Palma), conocido en redes sociales por su perfil ‘Cocina con Xino’, son un grito de auxilio para la generación del “agua al cuello”.

Cuéntenos un poco la historia de su familia, ¿cuándo llegaron a Mallorca?

Mi madre se fue de China con 18 años. Primero, se fue a vivir a Bilbao, donde conoció a mi padre. Después de un tiempo llegaron a la conclusión de que no podían seguir allí y en el 91 llegaron a Mallorca. Emprendieron sus primeros negocios y, en 1999, nací yo.

¿Por qué decidieron emprender un negocio en la isla?

Mi madre siempre ha sido muy emprendedora. Cuando llegaron a Mallorca, abrió un souvenir y, más tarde, el restaurante de cocina asiática. Tenemos muchos clientes fieles, sobre todo vecinos y gente que viene de todos los pueblos de la isla para comer la comida de mi madre.

¿A qué dificultades se han enfrentado como pequeño comercio? ¿Cree que es necesario el apoyo de la comunidad local para el mantenimiento de negocios familiares como el suyo?

En estos diez años, la etapa más complicada fue la del COVID, pero este verano ha sido muy atípico. Yo que, además, trabajo en hostelería, lo he notado. No es culpa de los residentes, creemos que la mayor causa puede ser el encarecimiento de la matería prima y la subida en el alquiler del local, entre otros. Nos llega más el agua al cuello que a las franquicias o grandes empresas.

Usted ha publicado una campaña en sus perfiles online en la que denuncia una situación de bajos ingresos en el negocio familiar, ¿en qué ayudan a la promoción de la cultura y los negocios locales las redes sociales?

Todo el apoyo que hemos recibido puede ayudar a dar entender a la gente que las redes sociales no solo están para demonizar, si no también para ayudar a buenas causas y promocionar la figura del pequeño comercio.

Su madre está al frente del negocio familiar, ¿para usted es un referente?

Mi madre no es solo el pilar de mi vida, si no un referente a nivel profesional. Me atrevería a describirla como una persona muy dedicada, capaz de hacer a cualquier persona su amigo. Es un culo inquieto.

Usted ha heredado sus recetas y las comparte en su perfil ‘Cocina con Xino’, ¿cómo le surgió la idea de crear ese perfil? ¿Qué pueden encontrar los usuarios en sus vídeos?

Hace dos años me gradué de la escuela de hostelería y sentía que ese sector, en Mallorca, se había quedado un poco atascado, no me atraía. Mi pareja me propuso publicar mis recetas en redes y fue un boom. Intento que mis vídeos sean entretenidos. Al principio, me focalizaba en técnicas de cocina, pero me di cuenta que lo importante era hacer una cocina accesible. Las recetas las saco de lo que me han enseñado mis padres, lo que aprendí en la escuela, lo que leo en libros y demás.

¿Cuál es el plato que más le gusta preparar?

Es uno simple, uno de los primeros que me enseñó mi madre a hacer: el arroz frito.

¿Cuál es el plato que recomienda para alguien que busca introducirse en la cocina asiática?

Le recomendaría probar el Mapo Tofu. Aunque el nombre eche un poco para atrás, la mezcla de sabores y texturas es súper fácil de lograr.

Una usuaria comentaba en sus redes que, gracias a dichos vídeos y la elaboración de sus recetas, ha conseguido conectar con sus orígenes chinos. ¿Cómo le hacen sentir estos comentarios?

De primeras, nunca me lo espero. Tiendo a menospreciar mi propio contenido. Cuando recibo estos mensajes, me llena de mucho orgullo y soy consciente de que lo que hago sirve para algo.

¿Qué pueden encontrar los clientes en la carta de Yuki + Q sushi?

Como su propio nombre indica, se pueden encontrar mucho más que sushi. Platos variados, comida china, etc. Pero, sobre todo, comida casera y con producto local.

