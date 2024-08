Cort recurrirá el decreto del Gobierno que impide que Mercapalma revierta en ayuntamiento

El Ayuntamiento de Palma recurrirá el decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que anula parte de los estatutos de Mercapalma de manera que evita que la sociedad revierta en el consistorio, ha anunciado la portavoz municipal, Mercedes Celeste.

Celeste ha asegurado en una rueda de prensa que los servicios jurídicos de Cort ya están estudiando el decreto publicado este miércoles en el BOE, que confirma lo que ya advirtió el alcalde, Jaime Martínez, hace dos semanas, cuando dijo que Mercasa quería expropiar Mercapalma.

"No nos vamos a quedar sentados esperando a ver cómo se deja sin efecto un acuerdo de hace 50 años que dice que cuando acabe la concesión todo revertirá en el ayuntamiento", ha asegurado. "Y que no haya compensación por ello significa que esto ya no es ni una expropiación, va más allá de una expropiación", ha añadido.

A falta de "estudiar con calma" el decreto de 47 páginas, la concejala de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior ha explicado que Cort considera que "dejar sin efecto, como dice el BOE, los artículos 3 y 36 de los estatutos societarios implica que deja sin efecto que todo revierte al Ayuntamiento de Palma".

El decreto establece la modificación de los artículos 3 y 36 de los estatutos de la sociedad "a los efectos de eliminación del límite temporal de la sociedad, fijando la duración indefinida de la sociedad y establecer su régimen de liquidación conforme al régimen ordinario de las sociedades de capital".