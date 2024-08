Los vecinos de Palma estallan contra la retirada de buses: «Estamos hartos y con razón»

La retirada de 12 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha provocado una oleada de preocupaciones entre los vecinos, quienes temen que esta medida empeore aún más un sistema de transporte público que ya enfrentaba críticas por su lentitud y sobrecarga.

La noticia ha generado reacciones diversas, pero todas coinciden en un punto: la retirada de los autobuses podría agravar los problemas de colapso. Ana Peinado, quien utiliza la línea 29 diariamente, expresa que aunque su ruta no se verá afectada, le preocupa que esta retirada de autobuses empeore la situación en otras líneas. «No creo que quitar los autobuses sea la solución. Deberían reemplazarlos para que la gente no se quede sin transporte», comenta. Su amiga, Natalia Corrí, añade que aunque no usa el autobús tan frecuentemente, puede entender por qué la gente se siente inquieta. «Si ya es complicado encontrar un autobús que no esté lleno, imagínate ahora. Y claro, si ha habido incendios, mucha gente puede tener miedo», reflexiona la joven.

Marianne Pons y su hermana Carmen Pons, ambas residentes en Palma, expresan su frustración no solo con la retirada de los autobuses, sino con el estado general del transporte público en la ciudad. «Yo normalmente uso la línea 8, que es una de las afectadas, y ya de por sí es lenta. Con menos autobuses, esto va a ser un caos», afirma Marianne, visiblemente molesta. Carmen, por su parte, opina que la solución a largo plazo debería ser una modernización del sistema de transporte. «Deberían estar apostando por vehículos eléctricos o mejorar la infraestructura para que no pase esto. Palma necesita un sistema de transporte más eficiente y seguro», comenta.

Marianne Pons y su hermana Carmen Pons. / Guillem Bosch

Ángeles Angara, otra vecina de la ciudad, no duda también en manifestar su descontento con la situación actual. «Las frecuencias ya eran un desastre antes de esto. No entiendo por qué no planifican mejor estas cosas porque los que salimos perjudicados somos los que dependemos del autobús para movernos», critica Angara. Para ella, la falta de previsión y la mala gestión son problemas recurrentes en la EMT. «Antes había más autobuses y las cosas funcionaban mejor. Ahora, cada vez que pasa algo, es como si todo se viniera abajo. La gente está harta, y con razón», añade.

Ana Peinado junto con su amiga Natalia Corrí. / Guillem Bosch

Raul Martínez, otro vecino que utiliza regularmente el servicio de autobuses, comparte una perspectiva similar. Aunque entiende que la retirada de los autobues es una medida preventiva necesaria, cree que no se está solucionando el problema como toca. «Está bien que los retiren si se han incendiado, pero eso no resuelve nada. Las frecuencias eran malas antes, y ahora los autobuses irán más llenos y será todo peor», dice. Martínez, como muchos otros, espera que con la llegada de septiembre la situación mejore, pero no es optimista. «En verano siempre es un caos, pero ahora parece que las cosas van a seguir igual o peor. Necesitamos soluciones, no más problemas», concluye.