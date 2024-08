Los huertos de Son Parera: donde los mayores cultivan algo más que hortalizas

En medio de Palma, rodeados de edificios y calles concurridas, se encuentran los huertos de Son Parera, un lugar donde muchos jubilados encuentran algo más que un pasatiempo. Este rincón verde es un refugio donde la vida se cultiva con calma, y donde las manos que trabajan la tierra tienen historias que contar.

Cada mañana, antes de que el sol empiece a calentar demasiado, varias personas llegan a los huertos con sus herramientas. Entre las hileras de tomates rojos, calabacines y pimientos de todos los colores, estos mayores no solo cultivan vegetales, sino que también encuentran un propósito y una rutina que les da vida. En medio de estos cultivos, cada planta se convierte en un símbolo de esperanza que en pocos meses se espera recoger sus frutos.

Joan Massanet, de 78 años, es una de las figuras más conocidas de los huertos según cuenta. Lleva más de diez años cuidando de su parcela, y para él, cada planta tiene un significado especial. «Mi padre y mi abuelo me enseñaron a trabajar la tierra cuando era niño», recuerda Massanet con una sonrisa. Para él, estos huertos son más que un lugar para cultivar; son un lugar que lo conecta con su pasado. «Cuando estoy aquí siento que sigo haciendo lo que aprendí de ellos y me lo paso muy bien cultivando cosas.»

Massanet llega cada día temprano, antes de que el calor sea demasiado fuerte. Cultivar sus hortalizas es una tarea diaria que le da sentido a sus días. «Cada vez que planto una semilla, pienso en la paciencia con la que mi padre me enseñó. Los viejos ya valemos para pocas cosas, pero esto se nos da bien», comenta con un aire de nostalgia.

Las mujeres también participan

Antònia Vidal, de 72 años, es una de las pocas mujeres que frecuentan los huertos de Son Parera. Para Antònia, cultivar la tierra es una forma de mantener viva la tradición y transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. «A veces vienen mis nietos, y les enseño a plantar y a cuidar las plantas. Quiero que aprendan a respetar la tierra», dice con orgullo mientras riega sus plantas. Sus tomates son famosos en el huerto por ser los más jugosos, y ella atribuye este éxito al cariño con el que los cuida. «El secreto está en el abono natural y en no abandonar tu huerto nunca», dice entre risas.

Vidal disfruta cada momento que pasa en su parcela. Para ella, trabajar la tierra es una forma de encontrar paz y tranquilidad. «Aquí, en el huerto, todo el ruido del mundo desaparece», comenta mientras retira algunas malas hierbas. Sin embargo, Antònia no oculta su frustración por un problema recurrente: el robo de productos. «A veces te llevas el disgusto de que te falten tomates o pimientos que has cuidado durante semanas. Es triste que no respeten el esfuerzo de los demás», dice con un gesto de resignación.

Tomeu Pons también es un rostro familiar en los huertos. Para él, lo más importante de este lugar no son solo las verduras frescas, sino la comunidad que se ha formado entre todos. «Aquí somos como una gran familia», afirma mientras cuida de sus calabacines. «Nos ayudamos entre todos. Si alguien tiene demasiados tomates, los comparte, y a veces nos intercambiamos cosas.»

Pons está convencido de que trabajar en los huertos le ha dado una nueva energía. «Después de jubilarme, empecé con esto y ya llevo 8 años. Me levanto cada mañana para venir aquí dos horas», explica con una sonrisa. Además, el jubilado disfruta enseñando a los más jóvenes que se acercan a aprender. «Algunos vienen a preguntar cómo se cultiva esto o aquello, y me encanta poder compartir lo que sé», añade.

