El Ayuntamiento de Palma retira 12 autobuses de la EMT por los incendios: "Se reducirán las frecuencias diarias"

El Ayuntamiento de Palma ha retirado 12 autobuses del servicio de la EMT después de dos incendios en dos vehículos distintos de la misma marca, modelo y antigüedad en menos de una semana. El primer siniestro fue el pasado domingo en la Vía de Cintura, a la altura de la prisión, y el segundo ha sido este mediodía frente al centro comercial El Corte Inglés de Avenidas. Aunque en ninguno de los dos incendios ha habido heridos, la dirección de la empresa municipal ha decidido convocar una reunión técnica de urgencia esta tarde para analizar los sucesos.

La decisión de los responsables ha sido retirar estos 12 autobuses de la marca Scania, un modelo articulado de 18 metros y de propulsión a gas. Todos ellos fueron recepcionados en octubre de 2020 y tienen la misma antigüedad, incluso han realizado prácticamente el mismo número de kilómetros, según ha asegurado el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Toni Deudero, en un comunicado.

El regidor ha admitido que esta medida afectará a los horarios: "Somos conscientes de que, con la decisión de suspender el servicio de este modelo de vehículo, se verán reducidas las frecuencias diarias con merma de la prestación del servicio", ha reconocido. "Estudiaremos vías alternativas para que esta reducción no afecte al servicio diario y a los ciudadanos", ha añadido. Desde el Ayuntamiento de Palma aseguran que a la hora de reducir frecuencias se priorizará que no afecte al servicio en los barrios y se "ajustarán al máximo las líneas más turísticas", aunque todavía no han especificado cuáles serán las afectadas.

Deudero ha recordado que las circunstancias y características de sendos incendios han sido muy parecidas: "No es lógico que se produzcan estos sucesos de forma repetitiva y que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos", ha insistido.

En todo caso, Cort ha recordado que hay hasta 27 vehículos que tienen estas características, que ahora mismo están en circulación y que serán objeto de revisión. "Las causas de estos incendios podrían ser debidas a fallos por fatiga de material", ha apuntado Deudero. En los próximos días, técnicos de Scania, peritos y especialistas de los talleres de la EMT analizarán las causas que provocan estos siniestros "para solventarlas convenientemente", ha subrayado.