Incivismo es egoísmo

Bajaba en ascensor desde la tercera planta de una clínica y una señora entabló conversación diciendo entre suspiros «qué egoístas somos», y añadió: «No valoramos lo bien que estamos hasta que nos vemos aquí». Podría haber utilizado el adjetivo irresponsables o inconscientes, incluso tontos, pero el que ella había elegido abarcaba más ampliamente lo que quería expresar. El trayecto no dio para más, le di la razón y me dejó meditando sobre la palabra egoísmo, vocablo que me viene a la cabeza demasiado a menudo cuando camino por nuestra ciudad.

Sabemos que un punto de egoísmo ayuda a la supervivencia y también que se vive más y mejor si lo apartamos a veces y colaboramos en que el resto de congéneres vaya al mismo tiempo avanzando. Ni «yo ante todo», ni solo entrega al prójimo. El truco del bienestar está en saber combinar con inteligencia ambas cuestiones.

Quizás sea en las clínicas donde se dé más aquello de cuidar de los demás. La calle es otra cosa. Mi amigo Jaume Pla acuñó el término violencia ambiental para describir el malestar que generan los males del incivismo en Palma. Entre ellos los patinetes y bicis por las aceras, las basuras por doquier, escupitajos, pintadas vandálicas, ruidos, coches que ocupan pasos de cebra y esquinas, colillas y chicles que alfombran el pavimento... Y tenía razón. Nos sentimos violentados por ese ambiente antipático en el que nuestros derechos se ven mermados porque otros han decidido ignorar normas de comportamiento civilizado.

Y el común denominador que tienen quienes vandalizan, ensucian y se apropian de espacios que no son suyos, es el egoísmo. Y ojo, porque ese ombliguismo que avanza es ya preocupante. Quienes ensucian paredes con su pretendido arte, defecan donde les pilla el achuchón o van lanzando papeleras al aire, lo hacen porque les da la gana, y seguramente se consideran víctimas de un sistema que les ampara, pero al que arañan en toda la cara y siempre que pueden, como ingratos que son.

La frase «Incivismo es egoísmo» la podemos añadir a la de «Hoy lo revolucionario es el orden». Las dos, made in home, podrían encabezar campañas publicitarias patrocinadas por el consistorio palmesano. Hay que seguir dando pautas, o mejor, empezar a darlas, de manera constante y clara. La educación no empieza y acaba en la escuela. Empieza cuando se nace y acaba cuando se muere. Cada vez soy más partidaria de los discursos civilizantes, repetitivos y concretos. ¿Suena antiguo? Me es igual.

Yo estoy, como Jaume Pla, ahora director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, por actuar contra la violencia ambiental, que aparece disfrazada con muchas caretas. Pero rápido y en todos los frentes, ya estamos tardando.

