Catalina Torrents, antigua propietaria de Casa Roca: «He visto cómo los coches podían circular por la Vía Sindicato, cosa que ahora es inimaginable»

¿Cómo ha sido regentar, durante tanto tiempo, una tienda situada justo en el casco antiguo de Palma?

En el fondo, lo de que estuviera en el centro de Palma para mí no ha sido nada nuevo ni curioso, pues yo nací allí, en el mismo edificio de la calle Llongeta, por tanto, vivir y trabajar en el casco antiguo ha sido lo que he hecho toda la vida. Pero claro, otra cosa eran los clientes, que venían de toda Palma, de cualquier barriada y de toda Mallorca, pues Casa Roca era un referente a la hora de comprar todo lo relacionado con la papelería. Mire que cuando yo era pequeña, los sábados por la tarde abríamos más pronto y cerrábamos más tarde, para así poder atender a los clientes que venían de la Part Forana y que compraban aquellos materiales como bolsas de papel de estraza, láminas de papel de seda, cajas y bandejas de cartón, que no era fácil encontrar en establecimientos más pequeños. También teníamos como clientes a los profesores y alumnos de los colegios cercanos, como Sant Francesc o la Escuela Graduada

¿Cómo recuerda vivir en ese barrio?

Pues visto hoy, pienso que sería lo más cercano a vivir en un pueblo pequeño, todas las familias nos conocíamos y nos saludábamos, íbamos a comprar a las tiendas de toda la vida, incluso había una, muy pequeña, que fue la primera en la que se vendieron galletas de Can Guixa de Inca. Nada que ver con lo que es ahora y con lo que fue hace unos años, cuando la calle Sindicato era una calle llena de bares de alterne, por decirlo de forma suave. De todas maneras, cuando empecé la escolarización, durante las horas de colegio cambiaba de barrio para ir al Sagrado Corazón, en Son Espanyolet. Íbamos con un autocar que no muy grande, al que llamábamos La Carraca, que nos recogía cerca de casa. Piense que he visto cómo los coches podían circular por la Vía Sindicato, cosa que ahora es inimaginable.

¿Cómo llega a ser su familia propietaria de Casa Roca?

De hecho, siempre ha pertenecido a mi familia. Fue un hermano de mi tatarabuelo quien fundó el negocio en 1850. Sus hijos, que murieron sin descendencia, se lo dejaron a mi abuelo en 1929 y así hasta que me encargué personalmente y decidí cerrarlo hace unos años. Hay que decir que cuando pasó a ser propiedad de mi abuelo, éste le dio un cambio, lo amplió físicamente e introdujo incluso material de perfumería.

Recuerdo que en ella también compraba material de broma y disfraces.

Fuimos pioneros en este tipo de cosas; cuando se acercaba el Día de los Inocentes no se puede imaginar la cantidad de objetos para realizar juegos y burlas que vendíamos. Se formaban colas. También fuimos los primeros que pusimos a la venta bolas de adorno para árboles de Navidad, lo que motivó la queja de algún que otro sacerdote que incluso calificó estas ventas de paganas y poco adecuadas. Eran otros tiempos.

Y el boom del turismo, ¿cómo lo vivieron en Casa Roca?

Como clientes tuvimos a los dueños de hoteles y restaurantes que querían comprar servilletas de papel, pero consumidores particulares de fuera solamente los que residían en Mallorca, no los turistas de paso. También tuvimos buenas ventas cuando las fiestas tradicionales pasaron a ser verbenas y, por tanto, los ayuntamientos empezaron a adornar las plazas y parques con guirnaldas.

¿Cómo fue tomar la decisión de liquidar el negocio?

Mire, primero por la edad, tenía 73 años, luego, por los hijos que no tenían interés en seguir en la tienda pues estaban colocados y se dedicaban a otras cosas y, también, por qué no decirlo, por la cada vez mayor competencia de otros comercios, sobre todo grandes superficies. ¿Quién vendrá a comprar a Casa Roca, si puede hacerlo en el supermercado o en los grandes almacenes en los que hace la compra semanal?

¿Y qué será físicamente de este local tan emblemático?

Los compradores deben mantener la estructura externa del edificio, no pueden derrocarlo; otra cosa sería lo que puedan hacer en el interior, aunque deben conservar también la estructura de la tienda. Así que, como mínimo, la casa tiene garantizado un cierto nivel de protección.

¿Siente alguna nostalgia cuando pasa por esas calles en las que vivió de pequeña?

No, el barrio más o menos se ha mantenido, arquitectónicamente. En Palma, más que los barrios han cambiado las personas. No se puede vivir de nostalgia.

