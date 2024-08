Belola Ribot, profesora y escritora: «Recuerdo el olor a ajos tiernos o a costra de pan de los comercios y panaderías del centro de Palma»

Hablemos de Palma, o ¿mejor deberíamos decir de Palmas?

Bueno, no le queda mal el plural, pues de cuando nací a ahora, Palma ya no es la misma. Más que dos caras de una misma moneda, son dos ciudades con el mismo nombre. Ni la manera de vivir ni la calidad de vida son las mismas ahora que hace setenta años. Y eso sin tener en cuenta el aumento y cambio poblacional.

Y ese cambio, ¿es para ir a mejor?

Bueno, según cómo lo miremos. Pero en ningún momento siento tristeza ni nostalgia, que es el dolor por el pasado que ya no existe. Sí vivo ese cambio con cierta melancolía.

Y en especial ¿cómo ha vivido el cambio en los barrios en los que ha vivido?

Si bien ahora vivo fuera de lo que serían las muradas de Palma, nací y pasé mis primeros años en el centro, en lo que sería la hipotética frontera entre la Vila de Dalt y la Vila de Baix, en la calle De Can Valero, a la sombra de las escaleras que conectan esas dos partes de Palma. De niña solíamos ir desde la plaza Santa Eulàlia, en la que vivía una tía, hasta la calle Montenegro, en la que vivía nuestro abuelo. Y lo hacíamos sin problema, sin peligro ni de tráfico ni de otro tipo. En ese andar y venir aprovechaba para hacer unos recados que me mandaba mi padre y me entretenía pasando buenos ratos en una papelería del carrer dels Bastaixos, regentada por las hermanas Ferrer, esperando que me dejaran despachar algunas gomas o lápices o parando justo delante para mirar y oler el mostrador de la pastelería Can Dot. Y eso sin olvidar la visita al mercado de las flores, que entonces estaba en la plaza Major, sobre todo durante el mes de mayo, cuando era tradicional adornar con flores las casas y rezar el Mes de María.

«Venid y vamos todos…»

(sonríe y continúa cantando) «con flores a porfía…». Bueno, mi familia cumplía con las celebraciones litúrgicas, pero no era chapada a la antigua. Mi madre, y mire los años que hace, fumaba, cosa que no era habitual en una mujer de la época; compraba cigarrillos Chesterfield de contrabando en una casa conocida como Ca s’Eivissenca, cerca del convento de las Capuchinas. También, los domingos, íbamos a misa en Sant Nicolau o en Sant Joan de Malta y a pasear por la murada o por el Passeig Marítim.

Ha citado papelerías, pastelerías, mercados de flores… que ya no existen.

Y podría citar muchos otros comercios que también han desaparecido, como una tienda de chocolates que vendían unas pastillas que nada tienen que ver con las tabletas actuales. O como una carpintería o una carbonería que había en nuestra misma calle; o el obrador de Can Garcías, la famosa tienda de bombones, cosa que hacía que la entrada de nuestra casa siempre oliera a dulce. Y hablando de olores, recuerdo el olor a ajos tiernos o a costra de pan que salía de los pequeños comercios y panaderías del centro de Palma, unos olores que ya no volverán jamás. Como también echo de menos la relación entre las personas, entre los comerciantes y los clientes, que eran más estrechas y personales que las de ahora. El turismo ha cambiado las relaciones humanas que había en los barrios de Palma.

¿Qué tipos de familias vivían en su barrio cuando era pequeña?

Pues de todo tipo y condición social. Los que tenían menos capacidad económica vivían en los entresuelos de los edificios, y en los pisos superiores vivían las familias que se lo podían permitir. Siempre, pero, mezclándose y relacionándose entre sí de forma directa y muy familiar. El hecho de ampliar Palma ha hecho que en barrios que estaban formados por plantas bajas, casas unifamiliares con un pequeño jardín, se han construido viviendas de diferentes alturas para cobijar a las personas de fuera que vinieron a trabajar en el campo del turismo. Incluso más, en muchos casos esos edificios han acabado substituyendo a las pequeñas viviendas que había; de esta manera Palma ha quedado dividida entre los que habitaban en el centro y los de la periferia.

Y ¿cómo explicaba ese cambio a sus alumnos?

Mire, en mis años de trabajo en un centro educativo de esa periferia de la que hablaba antes, cuando les explicaba la geografía de la ciudad, algunos alumnos me comentaban que nunca habían visitado el centro, que su espacio vital era el de su entorno y poco más. Hoy, ir al centro también se nos hace difícil a los que vivimos fuera de él, pues el turismo lo ha invadido de tal manera que se ha apoderado de él. Si hacemos nuestra la sentencia de los clásicos griegos, según la cual «La belleza se basa en la medida y la proporción», en Palma hemos hecho todo lo contrario, pues vivimos en la desmesura y rebasando toda proporción.

