Los autobuses urbanos circulan abarrotados: «Hay que luchar para tener sitio»

La congestión del tráfico es un problema significativo en Palma este verano, y la saturación de los autobuses en la ciudad es una prueba de ello, sobre todo en las líneas 25, 3 y 4. Ana García, una joven residente que depende del transporte público para moverse por la ciudad comenta que la linea 25 siempre esta abarrotada por las mañanas. A menudo se ve obligada a dejar pasar uno o dos autobuses antes de poder subirse, lo cual resulta frustrante porque esto le impide planificar bien su tiempo y llega tarde a sus compromisos. «Es un verdadero problema, especialmente cuando tienes prisa. Esta lleno de turistas que van a la playa», señala García.

Según el estudio de INRIX Global Traffic Scorecard 2023, los conductores en Palma pierden un promedio de 28 horas al año debido al tráfico, ubicando a la ciudad como la tercera más congestionada de España, después de Barcelona y Madrid. Esta congestión afecta a los conductores particulares y a los autobuses urbanos que cada vez están más llenos de gente.

Con el aumento de tráfico, los autobuses sufren retrasos y sobreocupación, especialmente en las líneas que conectan zonas turísticas y áreas de alta demanda. Además, la medida de ofrecer transporte público gratuito este verano para los residentes ha incrementado aún más la demanda, saturando las líneas más utilizadas. Respecto a esto, Cort aclara que esta medida fue tomada por el Gobierno de Madrid y no por el equipo de gobierno local, por lo que «no podemos especificar los objetivos esperados con esta decisión», explican.

El autobús de la línea 4 lleno de personas haciendo cola para subir. / Jorge Lay

Xavi Pons, quien trabaja en la zona del Arenal, también sufre las consecuencias de la saturación en los autobuses. Utiliza la línea 25 todos los días y durante la temporada alta de turismo es imposible encontrar un asiento. «Normalmente voy de pie todo el trayecto porque es dificil tener asientos libres», explica Pons. Llega al trabajo agotado por el viaje, afectando su rendimiento y su humor durante el día. En más de una ocasión ha llegado tarde porque simplemente no podía subirse a ningún bus de lo llenos que estaban.

Laura Fernández, una joven residente de Pont d’Inca que usa la línea 3 para desplazarse, expresa también su descontento. «Los autobuses de la línea 3 van siempre a tope, sobre todo en horas punta», explica Fernández. La joven dice que tiene que salir mucho más temprano de casa para asegurarse de llegar a tiempo, y después de un día largo, lo último que quiere es estar apretujada en un bus lleno de gente. «Tener que luchar para encontrar un hueco en el autobús cada mañana desgasta y los turistas se adelantan», comenta.

Varias personas haciendo cola para poder entrar a un autobús de la EMT. / B. Ramon

Los conductores de autobús son los que más notan el impacto de la alta demanda en estas líneas. Carlos Rodríguez, un veterano conductor de la línea 25, explica que durante los meses de verano la línea está a veces saturada. A veces tiene que pasar de largo varias paradas porque ya no cabe ni un pasajero más en el autobús, lo cual es muy estresante tanto para los pasajeros como para los conductores. «Entiendo la frustración de la gente cuando no podemos parar, pero no tenemos otra opción», dice Rodríguez. La demanda supera con creces la capacidad del servicio, creando tensiones y malentendidos.

Jordi Villarona, quien lleva años conduciendo la línea 3, comparte su experiencia. Es muy frecuente que el autobús esté tan lleno que no pueden recoger más pasajeros en varias paradas. «La gente se molesta y con razón, pero no podemos hacer nada. La demanda supera la capacidad del servicio», comenta Villarona. A veces reciben quejas y hasta gritos de los pasajeros que no pueden subir, lo cual afecta también a los conductores. Villarona menciona que, aunque no siempre, en algunas ocasiones ha llevado el autobús tan lleno que no ha podido parar en varias paradas para recoger más pasajeros.

Quejas por los recortes de la EMT

El PSOE de Palma denunció recortes en los servicios de la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT). Representado por Xisco Dalmau en el Consejo de Administración de la EMT Palma, el PSOE solicitó a la dirección de la empresa la ampliación del servicio en varias líneas de la red de transporte público. Además, según los socialistas, estos vehículos no están equipados con el sistema de comunicación necesario para que el personal de conducción pueda contactar con la Sala Central de Control (SAE), lo que genera una incomunicación total ante incidencias de tráfico, averías, incendios o vehículos mal aparcados.

El Ayuntamiento toma medidas

Frente a estas quejas, el Ayuntamiento de Plama dice que ha llevado a cabo varias medidas. «Se ha incorporado a 59 nuevos conductores, reforzando la plantilla y permitiendo mantener la oferta de servicio en verano, además de asignar refuerzos en las líneas y franjas horarias más necesitadas», afirman desde Cort.

Según Cort, en agosto las horas de servicio se han incrementado en un 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, se ha reforzado el área de mantenimiento y taller con nuevo personal, lo que permite resolver las averías de los vehículos con mayor facilidad. «Estas medidas han permitido incorporar 14 buses adicionales al servicio en comparación con agosto de 2023, especialmente en líneas de alta demanda como la L3, L4 y las del aeropuerto», explican.

