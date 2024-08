Vox acusa al PP de subvencionar «un acto para pedir votos» a personas mayores y pide la comparecencia de la regidora Marqués

La subvención de 5.500 euros que Cort concedió a la Federació d’Associacions de Persones Majors de Palma que preside la hermana de la regidora de Gent Gran, María Luisa Marqués Rattier, ha provocado enfado en Vox. «El dinero público no está para pagar un acto partidista que sirvió para que el PP pidiera el voto para las elecciones europeas», afirmaron ayer desde el grupo municipal.

Esta ayuda fue solicitada a la concejalía de Gent Gran directamente por parte de la propia Federació, que preside su hermana Jerónima Marqués. El objeto de la subvención fue la contratación de doce autocares para desplazar al restaurante Binicomprat a decenas de personas mayores de trece asociaciones en dos turnos, el 1 y el 5 de diciembre. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, asistió a uno de estos almuerzos multitudinarios.

Vox Palma pedirá la comparecencia de la regidora de Gent Gran en el pleno de septiembre para que dé explicaciones sobre la concesión de esta ayuda directa a la Federació que preside su hermana. «La pasada legislatura ya criticamos que la izquierda diera un trato de favor a la Federación de Vecinos de Palma. Y ahora es el PP el que utiliza el dinero público para dar un trato de favor a otra entidad», denuncia el partido liderado por Fulgencio Coll.

«Si quieren gastarse 5.500 euros públicos que lo hagan para llevar a cabo iniciativas en favor de las personas mayores. Pero lo que hicieron en Binicomprat fue una fiesta de Navidad multitudinaria para pedir votos», subrayan desde Vox Palma, partido que firmó con el PP un acuerdo programático.

«Esto no funciona así»

«No es ni ético, ni estético. Las subvenciones no se conceden así, hay que ir a una convocatoria pública. Pero en este caso la regidora le ha concedido una ayuda de 5.500 euros a su hermana y esto no funciona así», expresan en Vox. «En nuestro caso, las comidas de Navidad nos las pagamos nosotros, no con dinero público», zanjan desde este grupo municipal.

Jerónima Marqués admitió en una comparecencia el miércoles que pidió «por escrito» la subvención a la concejalía de Gent Gran que dirige su hermana, y lo justificó por la precaria situación económica de la Federació.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que el contrato que dio luz verde al pago de estos 5.500 mil euros no está firmado por Marqués. En este sentido, Cort manifiesta que en el momento en el que la Federació solicitó la ayuda, Gent Gran era un área delegada dependiente de la regiduría de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, que autorizó la ayuda.

Suscríbete para seguir leyendo