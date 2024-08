Explosión de cucarachas tras fumigar el centro de Palma

Decenas de cucarachas afloraron ayer en varias calles del centro de Ciutat. El Ayuntamiento de Palma fumigó el alcantarillado, algo habitual especialmente en verano, pero muchos de estos insectos acabaron subiendo a la superficie intentando escapar del veneno.

La plaza del Banc de s’Oli y las calles cercanas que habían sido objeto de fumigación estaban por la mañana sembradas de cucarachas. La mayoría de los insectos estaban muertos y otros agonizaban por los efectos de la reciente fumigación.

Los peatones que transitaban por Banc de s’Oli y las calles Can Vatlori, de la Quartereta, Can Martí Feliu o Can España tenían que sortear decenas de cucarachas para evitar pisarlas. Los insectos se agolpaban junto a portales de edificios particulares y en la entrada de comercios.

Varias calles del centro estaban sembradas de estos insectos. | DM

En algunos puntos de estas calles la concentración de insectos era muy numerosa y los peatones no podían reprimir su repugnancia por la irrupción de tantas cucarachas en pleno centro de Palma.

El subsuelo de Ciutat está poblado por un número ingente de estos insectos, especialmente en verano. El Ayuntamiento realiza campañas de fumigación periódicamente, pero en este caso un gran número de ejemplares ascendieron a la superficie en un fallido intento por escapar del veneno.

Pisadas

La mayoría de los insectos fallecieron como consecuencia de la fumigación o por las pisadas de los ciudadanos que circulaban por estas vías peatonales. Sin embargo, algunos de los ejemplares seguían con vida y otros, recuperados completamente de los efectos del veneno, se movían buscando un nuevo refugio.

De la masiva presencia de cucarachas también saben los vecinos de la calle Blanquerna, que hace dos semanas denunciaron que decenas de estos insectos salieron del subsuelo de la ciudad y recorrían la superficie, comprometiendo especialmente a los bares y restaurantes de la zona.

«Si se acerca una persona y ve una cucaracha no queda bien, la verdad, pero claro, entran y se ponen a corretear por las paredes», indicó la encargada de una hamburguesería de esta céntrica calle peatonal.

Cuando ocurren estos episodios el Ayuntamiento destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de esta problemática. Asimismo, recomienda evitar dejar restos de comida en el suelo de las terrazas o en los alrededores de las papeleras para no atraer la atención de estos insectos. «La prevención es una tarea compartida entre el municipio y los ciudadanos. Solo así podemos mantener nuestras calles limpias y libres de plagas», manifiesta Cort.