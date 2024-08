El PSOE pide explicaciones a Jaime Martínez "por el contrato a dedo" a la hermana de la regidora de Gent Gran

El PSOE de Palma ha pedido explicaciones al alcalde Jaime Martínez por "la nefasta gestión del Área de Interculturalidad y Personas Mayores" que dirige la regidora María Luisa Marqués Rattier. "Se ha demostrado que la concejala dio una subvención encubierta a dedo a la Federació d’Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma, que preside su hermana, Jerónima Marqués Rattier, a través de un contrato menor", señalan los socialistas en referencia a una ayuda económica de 5.500 euros para que la Federació alquilara doce autocares para trasladar a decenas de jubilados al restaurante Binicomprat.

"La concejalía, a petición de la Federació, puso un contrato menor para doce autobuses para que las asociaciones de personas mayores asistieran al almuerzo de Navidad que organiza la Federació. Este contrato no se vehiculó a través de la línea de subvenciones existente, lo que habría sido lo correcto, sino que se dio a dedo. Estaba vigente la línea de subvenciones del Ayuntamiento del período 1 de junio de 2023 hasta 31 de mayo de 2024, y que preveía actividades dirigidas al aumento de la participación social de las entidades de Gent Gran", destacan los socialistas.

Asimismo, el PSOE destaca que las palabras de Jerónima Marqués el miércoles para defender su gestión "confirman que la concejalía otorgó una subvención encubierta a dedo sin ningún tipo de concurrencia pública y que no se siguió el procedimiento legal previsto en las bases de las subvenciones vigentes del Ayuntamiento". Marqués dijo en su comparecencia pública que "no me he aprovechado de mi hermana para conseguir esta subvención".

Además de este caso, el PSOE denuncia que la concejalía de Gent Gran "destinó 17.904 euros públicos para un solo acto, un encuentro de las asociaciones de personas mayores de Palma que tuvo lugar el 28 de abril en el polideportivo Germans Escales".

Los socialistas recuerdan que el pasado 28 de abril la concejalía organizó un encuentro las asociaciones de personas mayores de Palma que tuvo lugar en el polideportivo Germans Escales entre las 09:00 y las 16:00 horas. "Para este encuentro, se realizaron siete contratos menores por un importe global de 17.904 euros; es decir, se pagaron 2.557 euros por hora por una sola actividad. Así, se contrató un pícnic (5.280 euros), camisetas (1.685 euros), animación (2.579 euros), estampación de camisetas (1.067 euros), agua (833 euros), ambulancias (960 euros) y autocares para llevar y volver a las asociaciones de personas mayores en el encuentro (5.541 euros)", critica el PSOE.

"El PP ha vuelto a poner en marcha la estrategia porcella"

El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha afirmado que "es una mala gestión de los fondos públicos, hay que ser muy cuidadoso con el dinero que es de todo el mundo". Esta actuación "demuestra que la concejala no ha actuado de forma correcta y, por eso, el alcalde Martínez debe dar explicaciones”, ha manifestado. "El PP ha vuelto a poner en marcha la estrategia porcella, emplear dinero público para hacer propaganda política con las Personas Mayores”, ha añadido el socialista.

Considera que la concejalía "tiene que destinar recursos para las Personas Mayores, establecer programas estables destinados a satisfacer sus necesidades, ayudas reales y no utilizar a las Personas Mayores como propaganda política".