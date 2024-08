Sigue la cascada de cierres de negocios emblemáticos en el centro de Palma

La otrora bulliciosa y familiar ciudad de Palma ha amanecido con la noticia del cierre de dos emblemáticos negocios: Calçats Melchor y la Sastrería Pedro Lladó. Una primicia que, por más que ya no suponga ninguna sorpresa a los residentes, no deja de ser triste para los llonguets, los cuales poco a poco dejan de reconocerse en la que siempre fue su casa.

Calçats Melchor cerrará sus puertas en el mes de octubre después de más de 50 años de trabajo incansable. La zapatería familiar, situada en la plaza España, bajará la persiana tras tres generaciones para ser sustituido por una franquicia dedicada al tatuaje.

Melchor Antonio Palau, actual gerente del comercio, es el nieto del fundador de la tienda: «No tenemos dinero para pagar trabajadores y los impuestos nos están ahogando», explica. «Yo soy informático y le tengo que dedicar 60 horas a la semana a la tienda», relata Palau. «Hemos rechazado ofertas de franquicias y bancos, pero al final hemos tenido que rendirnos y aceptar la realidad», sentencia el hombre.

Calçats Melchor era muy querido por los vecinos de Palma, tanto que no han perdido la clientela habitual: «A nosotros nos mantienen los mallorquines, nuestros clientes siempre han sido los locales», explica Melchor Palau. «De hecho, cuando salgo con mi padre nunca podemos dar dos pasos sin que le paren para saludarlo, es muy querido», cuenta el gerente del comercio entre risas.

Toni Palau es el padre del actual gerente y a sus más de 70 años aún acude a visitar la tienda: «Me da mucha pena la situación, al final esta tienda ha sido mi vida». «En esta tienda siempre hemos ayudado a todo tipo de gente, tanto a vecinos como a extranjeros y nunca rechazábamos una buena charla», explica Toni Palau.

Este comercio local se une a la lista de tantos negocios que se han visto obligados a cerrar en el centro de la ciudad. «Ya nada es como antes, todo ha cambiado mucho», cuenta apenado Palau. El nieto del propietario del local se muestra triste por no verse capacitado para continuar con el negocio familiar: «Me hubiese encantado seguir con el legado familiar, pero con los impuestos, los salarios y todos los gastos me es imposible», comenta Melchor.

Los inicios de la familia Palau en el negocio de zapatería vienen de mucho antes de la apertura de la tienda de Calçats Melchor: «Mi padre montó una fábrica en los años 30 con sus hermanos y cuando empezó el boom del turismo llegó a la conclusión de que era más rentable cerrar la fábrica y abrir una tienda», afirma Toni Palau. El veterano comerciante afirma que «mi padre cerró la fábrica en el año 47 y después ya se decidió a abrir la tienda en los años 60».

Sastrería Pedro Lladó

Para los que les gusta vestir de etiqueta, el cierre de la sastrería Pedro Lladó tras más de cuarenta años en Los Geranis se siente como una puñalada. Sin embargo, esta vez existe un rayo de esperanza, ya que el actual propietario, Mateu Cunill, desea que el próximo comerciante que alquile el local siga con el negocio de venta de trajes.

La sastrería fue fundada por Pedro Lladó hace casi 50 años. Cunill adquirió la tienda hace 20 años y ha decidido que ha llegado el momento de jubilarse. «Antes la gente tenía un poder adquisitivo más alto y el cómo vestirse era mucho más importante», asegura Cunill. «A las nuevas generaciones les gusta ir más cómodos y no van a trabajar con camisa y corbata», explica.

El negocio lleva en Los Geranis desde hace casi 50 años, Mateu Cunill cree que la tienda puede seguir siendo una sastrería, ya que es un «negocio rentable». No obstante, al no ser suyo el local, no pondrá pegas al dueño para que «haga lo que quiera» con el establecimiento.

A diferencia del Carrer de Sant Miquel, donde se puede llegar a pagar casi 10.000 euros por un mes de alquiler, el arrendamiento en los Geranis es «más asequible» para los comerciantes, ya que Cunill paga «1.000 euros» por el alquiler de su establecimiento. Lo que le permite poder ofrecer «productos de calidad» a sus clientes.

La mudanza de Teixits Bellver a Los Geranis tras 60 años en el carrer de Sant Miquel dejo más huérfano al emblemático enclave de Palma, en la calle solo quedan tres comercios tradicionales: Bordados Valldemossa, Merceria Plovins y la Relojería Pedro Miró.

Mateu Cunill explica que a Los Geranis le pasó una trastada: «Antes estaban la Conselleria de Educació y la de Agricultura aquí, venían todos los payeses y luego se compraban un traje, cuando trasladaron las consellerias al polígono las ventas bajaron mucho». «Somos la única ciudad del mundo que envía las cosas al polígono, y eso provoca que tengamos una ciudad muerta», sentencia Cunill.

Dos negocios tradicionales más que cierran en Palma, dos historias más que desaparecen. No vale llorar, es el camino sin retorno que ha decidido seguir esta nueva y perfecta ciudad franquicia.