La presidenta de la Federación de Gent Gran niega que se aprovechara de su hermana para cobrar una subvención

La presidenta de la Fedració d’Associacions de Personas Majors, Jerónima Marqués, hermana de la regidora de Palma, María Luisa Marqués, ha negado esta mañana que se hubiera aprovechado de su influencia familiar para conseguir una subvención de Cort, para pagar el desplazamiento de un numeroso grupo de jubilados a un restaurante de Algaida.

Marqués ha convocado una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por un numeroso grupo de presidente de las distintas asociaciones de Gent Gran de Palma, para explicar el origen y el motivo por el que se solicitó dicha subvención. Con estos 5.500 euros abonados por Cort se financió el desplazamiento en autocar de centenares de jubilados al restaurante Binicomprat, en Algaida, donde cada mes de diciembre se organiza una comida donde se reunen todos los socios y se entregan regalos. Esta subvención solo cubría el desplazamiento, ya que cada comensal se pagó individualmente el menú de dicha comida. «No me he aprovechado de mi hermana para lograr esta subvención», aseguró Jerónima Marqués, que aclaró que el dinero público abonado por Cort «nunca pasó la cuenta corriente de la federación. Se pagó directamente a la empresa de autocares».

Marqués señaló que la federación que preside ni siquiera cuenta con un local propio, ya que su situación económica es casi ruinosa. Detalló que tienen muchas dificultades para acceder a las ayudas públicas, pero que este año se pusieron en contacto con el departamento de Cort, para pedir que les ayudaran a trasladar a las personas mayores a este encuentro anual, ya que muchas de ellas ya no pueden conducir y tienen que ser trasladadas al restaurante donde se celebra esta comida.

Como no podía ser de otro modo, Jerónima Marqués salió en defensa del trabajo que realiza su hermana y el resto de representantes de las asociaciones respaldaron dicho apoyo a la concejal María Luisa Marqués. «¿Qué culpa tiene la presidenta que su hermana sea concejal? ¿Acaso nuestras asociaciones no tienen derecho a acceder a estas ayudas públicas?», se planteó una de las integrantes de la federación.

Jerónima Marqués señaló que llevaban ocho años que no se pedía ninguna ayuda pública, pero quiso dejar muy claro que «la subvención no me la ha dado a mí, sino que la ha recibido la federación, que es muy distinto». Además de incidir en la dificultad que representa para estas asociaciones solicitar subvenciones públicas para financiar sus actividades, los representantes de la Gent Gran aseguraron que las administraciones les obligan a justificar hasta el último céntimo del dinero recibido.

Con respecto a la circunstancia de que la subvención se dedicó al desplazamiento a un lugar alejado de Palma, los representantes de las asociaciones de Gent Gran explicaron que el restaurante de Binicomprat es casi el único de la isla que puede recibir a un millar de personas. Además, el restaurante, que lleva años organizando este encuentro, fija un precio económico para que pueda ser abonado por cada uno de los comensales.

La presidenta de la Federación insistió en que esta labor que desarrollan a favor de estas personas jubiladas se hace de forma gratuita, ya que ninguno de los dirigentes de las asociaciones cobra un solo euro por esta gestión. Al contrario, “a veces los presidentes adelantamos el dinero para pagar el alquiler de nuestro local”, aseguró uno de los dirigentes, que aclaró que “después se recupera cuando se recibe la subvención que paga el Consell de Mallorca”