Cierra la sastrería Pedro Lladó tras casi medio siglo en los Geranis

Suma y sigue la cascada de cierres de negocios emblemáticos en el centro de Palma. Esta vez, es una puñalada contra los a los que les gusta vestir de etiqueta. La sastrería Pedro Lladó echa la persiana tras más de cuarenta años en Los Geranis. Sin embargo, esta vez existe un rayo de esperanza, ya que el actual propietario, Mateu Cunill, desea que el próximo comerciante que alquile el local siga con el negocio de venta de trajes.

La sastrería fue fundada por Pedro Lladó hace casi 50 años. Cunill adquirió la tienda hace 20 años y ha decidido que ha llegado el momento de jubilarse. "Antes la gente tenía un poder adquisitivo más alto y el cómo vestirse era mucho más importante", asegura Cunill. "A las nuevas generaciones les gusta ir más cómodos y no van a trabajar con camisa y corbata", explica.

El negocio lleva en Los Geranis desde hace casi 50 años, Mateu Cunill cree que la tienda puede seguir siendo una sastrería, ya que es un "negocio rentable". No obstante, al no ser suyo el local, no pondrá pegas al dueño para que "haga lo que quiera" con el establecimiento.

Mateu Cunill es el actual propietario de la sastería Pedro Lladó. / B. Ramon

A diferencia del Carrer de Sant Miquel, donde se puede llegar a pagar casi 10.000 euros por un mes de alquiler, el arrendamiento en los Geranis es "más asequible" para los comerciantes, ya que Cunill paga "1.000 euros" por el alquiler de su establecimiento. Lo que le permite poder ofrecer "productos de calidad" a sus clientes.

Sin embargo, Cunill advierte que las ventas en las dos calles no son lo mismo: "Muchos vienen pensando que es un "chollo" estar aquí, pero es otro mundo totalmente diferente, puede que no vendas nada". "Aquí no vienen turistas, solo vienen residentes y mucha gente de los pueblos", asegura.

Mateu Cunill explica que a Los Geranis le paso una trastada: "Antes estaba la Conselleria de Educació y la de Agricultura aquí, venían todos los payeses a por las subvenciones y luego se compraban un traje, cuando trasladaron las consellerias al polígono las ventas bajaron mucho". "Somos la única ciudad del mundo que envía las cosas al polígono, y eso provoca que tengamos una ciudad muerta", sentencia Cunill.

La sastrería Pedro Lladó cerrará sus puertas en "tres meses" y los llonguets tendrán que llorar la perdida de otro comercio tradicional. Uno más en la ciudad franquicia en la cual se está convirtiendo Palma.