Medicina para la enfermedad de los coches

El crecimiento del número de coches, símbolo de libertad desde hace un siglo, produce efectos perversos que enferman a nuestra isla. La investigación científica no conseguirá su curación, como quizás sí pase con el cáncer o el Alzheimer o con el ELA.

A lo más que podemos aspirar es a que, con la medicación adecuada, se convierta en un mal crónico pero no mortal, como ocurre ahora con muchos casos de SIDA.

En Mallorca y con coche, puedes desayunar, comer y cenar en tres lugares distantes 7O kilómetros uno de otro, sin ningún esfuerzo. Y entre una cosa y otra hacer algún recado por Palma, la ciudad más acosada por el tránsito rodado.

Esa posibilidad de desplazamiento autónomo es quizás lo que hace que haya cerca de un vehículo por cabeza adulta, es decir una media de dos por vivienda. Hasta ahora las ventajas de tener cuatro ruedas en propiedad superaban los inconvenientes. Aunque muy lentamente la cosa empieza a cambiar.

Uno de los motivos de cierta disminución en la firme voluntad de poseer un coche es que no sabes dónde dejarlo, dónde guardarlo, dónde meterlo. Cuando éramos menos personas habitando el mismo espacio, las calles bastaban para ser nuestros garajes al aire libre. Ahora no. El tema más socorrido de lamentos en los chats de vecinos de todos los barrios de Palma es la falta de aparcamiento, las quejas contra la moto que ocupa más lugar del que debería, contra los talleres de reparación que invaden lo que consideran sus espacios y contra el vehículo que lleva meses sin moverse y nadie retira. Pocos claman por culpa del tipo caradura que deja el coche encima de la acera, ocupando el paso de cebra o las esquinas. Ahí en general suele haber mucha comprensión, porque quien más quien menos, si no tienes plaza propia o alquilada, da vueltas y vueltas durante mucho tiempo hasta conseguir encajar su vehículo en algún hueco.

Esa preocupación ciudadana hace que se vea como maná caído del cielo el anuncio de un plan de construcción de aparcamientos en la ciudad de Palma. Pero ahí no está la solución.

Pese a la realidad de que cada vez hay más coches sin plaza de parking, se siguen construyendo fincas de cinco alturas y dos o tres pisos por planta en solares en los que antes solo había una planta baja. Como la superficie es pequeña, no se dotan de subterráneo y en un pestañeo pasamos de dos coches a 30 sin lugar en que guarecerse.

De poco servirá agujerear las pocas plazas arboladas públicas de nuestra ciudad para construir aparcamientos subterráneos, porque el crecimiento del problema ha sido y seguirá siendo excesivo.

Por experiencia sabemos que la superficie de un aparcamiento es un solárium inhabitable. Basta ver la explanada de s’Escorxador o la plaza de los Patines, en la que ahora han puesto pérgolas para combatir la insolación, o la plaza Pere Garau, en la que colocaron unos ridículos macetones que sirven de papeleras y no generan una mínima sombra.

Algunos de los parkings previstos desde hace años, como el de la plaça del Progrés o el de Médico José Darder, pueden suponer eliminar decenas de árboles de gran porte que ahora dan sombra, frescor y belleza. También pueden consagrar a Santa Catalina como zona de ocio nocturno, por si ya no lo fuera. Y cuidado con el de plaza de Toros, porque los bares son como el agua o los coches, ocupan todo el espacio que les dejas.

Pensemos bien antes de seguir engordando a la empresa pública de aparcamientos SMAP y de agujerear la ciudad para no dar solución real.

Podríamos explorar tres ideas:

1. Ampliar de golpe la zona ORA hasta la vía de cintura. De golpe, porque si no, les amargamos la vida a los pobres barrios limítrofes con ella.

2. Facilitar otra manera de utilizar el coche sin que tenga que ser en propiedad. Hay muchas familias que solo los usan algunos días de la semana y existen iniciativas empresariales de uso compartido que ahorran lugar en la ciudad.

3. Crear de una vez por todas algún parking disuasorio en alguna entrada a Palma, dotado de transporte público eficaz.

Quizás, si nos esforzamos, encontremos esa medicación paliativa que no cura, pero ayuda a vivir. Y para prevenir, acudamos a los mejores nutrientes: que caminar sea cómodo y seguro y que los autobuses sean frecuentes y suficientes.

Ya lo dijo el padre de la medicina: «que tu alimento sea tu único medicamento». No hay mejor alimento que un aire no contaminado y para ello hay que reducir coches y su protagonismo, además de plantar árboles. Es el camino.

