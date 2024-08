Los 44 desalojados por el colapso de un edificio no tienen fecha para volver

Los 44 vecinos desalojadosla semana pasada de dos edificios de Palma por un corrimiento de tierras no tienen todavía fecha para regresar a sus hogares. Y no podrán hacerlo hasta que la rotura de una tubería que provocó un pequeño hundimiento en un bajo esté reparada.

La tubería dañada es de la comunidad de propietarios del inmueble ubicado en el número 31 de la calle Blanquerna, la que sufrió el corrimiento, por lo que les corresponde arreglar la avería y afrontar los gastos que se deriven de los trabajos. Los técnicos municipales consideran que en la actualidad la seguridad de este inmueble está comprometida, así como la de un edificio colindante en Guillem Massot 44.

Riesgo cero

En conjunto, son 44 vecinos que hoy cumplen una semana desde que tuvieron que abandonar sus hogares. La mayoría de ellos ha encontrado una alternativa habitacional en segundas residencias o en casas de amigos y familiares; catorce de ellos han sido reubicados en dependencias municipales por el Ayuntamiento de Palma.

Está prácticamente descartado que las familias afectadas puedan regresar esta semana porque después de reparar la avería los técnicos municipales tendrán que confirmar que el riesgo para la seguridad de las personas es inexistente.

«Volverán cuando el problema que compromete la estabilidad del edificio sea reparado. Veremos cuántos de ellos disponen de residencias alternativas o con familiares para pasar estos días, que esperemos sean los mínimos posibles», informó el pasado martes el regidor de Vivienda y Urbanismo, Óscar Fidalgo.

El incidente se produjo sobre las diez y veinte de la mañana en una peluquería situada en un bajo del edificio de Blanquerna, donde se hundió parte del suelo del patio interior. Del mismo modo, aparecieron unas grietas que activaron todas las alarmas y aconsejaron el desalojo del inmueble y del de la calle Guillem Massot. Una mujer resultó herida leve. El hundimiento estuvo motivado por una fuga en una de las cañerías.

«Cuando he entrado a dejar el bolso he visto un foso enorme, una baldosa se ha roto y me he caído dentro. Me he quedado hundida hasta el pecho. Era un agujero de un metro y medio de profundo y de cuatro metros de ancho», manifestó el mismo día del incidente la peluquera, Verónica Platero.

Este febrero ya fueron desalojados 29 vecinos de El Terreno por el colapso parcial de una vivienda en la calle Polvorín.

