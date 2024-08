«Cualquier vivencia del alumno fuera del aula es un valor añadido a su formación»

Así rezaba un eslogan de hace unos años: «Palma, Ciutat educativa».

Se refería a un programa que preparó el Ayuntamiento y en el que se ofrecía a las escuelas y colegios un catálogo de actividades educativas para realizar fuera del aula y en un entorno ciudadano. Englobaba visitas culturales, participación en actos culturales, en manifestaciones deportivas, etc. Un programa que permitía a las escuelas y profesores trabajar el entorno en el que viven los alumnos.

¿Es Palma, todavía hoy, una ciudad educativa?

En todas las ciudades podemos encontrar maneras de hacerlas educativas, ya que el contexto en sí mismo educa, el entorno es elemento propio de la formación. Cualquier vivencia que el alumno tenga fuera del aula es un valor añadido a su formación, siempre que sepamos aprovecharla. No podemos pretender que la escuela del siglo XXI sea la misma que la del siglo XX. Por tanto, Palma, sus calles, sus monumentos y sus gentes deben ser parte del proceso educativo.

Y ¿cómo situamos a los palmesanos en este contexto?

Pues a través de la conexión y la comunicación entre las personas y los alumnos. Siempre que hay empatía podemos hablar de proceso educativo.

Paseando por el centro de Palma es muy normal encontrar grupos de alumnos que con el profesor visitan la Seu, la Almudaina o la tumba de Ramon Llull. ¿Y las barriadas?

Las barriadas son lugares óptimos para el aprendizaje. El entorno, la zona en la que se ubica cada escuela tiene un potencial inmenso en el proceso educativo. Soy un defensor de la escuela de proximidad. Creo firmemente que los niños deben ir a la escuela de su barrio, o al menos a la más próxima de su casa. De esta manera conocerán mucho mejor su entorno, el espacio en el que se mueve su vida y la de su familia. Para ello, pero, es necesario que en cada uno de los centros se eduque con la máxima calidad, disponiendo de todos los recursos disponibles. De esta manera evitaríamos trayectos innecesarios y tiempo invertido en desplazamientos. Y todavía más: los niños y adolescentes tendrían amigos de proximidad con quien jugar o conversar fuera de las horas lectivas.

Hablando de barrios ¿cuáles han sido los suyos y cómo los recuerda?

Los dos barrios en los que viví y vivo han cambiado con los años. De hecho, toda Palma ha cambiado y por supuesto la Palma de mi infancia ya no es la misma. Nací en la zona de Son Armadans, entre Andrea Doria y Marquès de la Sènia. Este era mi barrio, en el que me crié y en el que podíamos jugar a fútbol en la calle, pues pasaban coches muy de tarde en tarde. Cosa hoy del todo imposible y no solamente por el tráfico sino también por la cantidad de coches aparcados. Piense que íbamos a pescar al Paseo Marítimo, bajando por las escaleras del Hotel Bellver. ¿Se imagina hacerlo ahora? Imposible. Tampoco existen las pequeñas tiendas a las que íbamos a comprar el pan y lo necesario para la comida. Por otra parte, en el barrio en el que vivo actualmente, Son Dameto, hace treinta años pastaban las ovejas donde ahora es el parque municipal. Por tanto, incluso las zonas de nueva creación también se han modificado de forma rápida.

Así que los coches, el aparcamiento y el abandono de cierto aire rural han modificado Palma.

Para mí, los tres grandes elementos que han modificado la ciudad son: el exceso de coches, la desaparición del pequeño comercio de proximidad y el crecimiento poblacional.

¿Y si hubiéramos construido la Universitat en el centro de Palma?

Con los años he cambiado de opinión. En un principio, cuando se estableció el debate, era partidario de organizar la vida universitaria dentro del casco de la ciudad. Hoy debo aplaudir a los responsables de no haber llevado a cabo aquel proyecto que hubiera aumentado el caos existente. La creación del Campus universitario fue una gran idea. Otra cosa es el tema de cómo se llega allí. Hoy por hoy es una utopía pensar en compartir vehículo propio, al menos entre profesores y alumnos de Palma. Los que viven en la Part Forana sí lo comparten. De todas maneras, la gran apuesta es conseguir un muy buen transporte público entre el centro y la Universitat.

Como pedagogo ¿cuál es el gran reto educativo?

Educar para un futuro que desconocemos. Así de simple y así de complicado.

Suscríbete para seguir leyendo