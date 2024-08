El comercio de Palma lanza un SOS ante la "lacra" de la venta ambulante

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este viernes una campaña de sensibilización contra la venta ambulante ilegal que llevará a cabo con la colaboración de las patronales del comercio Afedeco y Pimeco. Bajo el lema 'Lo que compras falso lo pagamos entre todos', la campaña pretende concienciar a residentes y turistas sobre los perjuicios que supone la adquisición de productos falsificados o en puntos de venta ambulante.

"Los comerciantes nos han insistido en poner fin a la venta ambulante ilegal que tanto daño les hace. Una de sus peticiones ha sido la de poner en marcha iniciativas para concienciar sobre el daño que provoca la venta ambulante ilegal y el gran perjuicio que supone para los comerciantes y para la imagen de Palma", ha valorado la regidora de Economía y Comercio, Lupe Ferrer.

"Si no se puede erradicar del todo, porque eso supondría erradicar la pobreza y es imposible, al menos minimizar esta actividad que tanto daño les hace", ha añadido.

La presentación de la campaña ha tenido lugar en la plaza Major, uno de los focos de la venta ambulante en Palma junto con Dalt Murada y Platja de Palma. Además de Ferrer, el acto ha contado con la participación del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets; y las presidentas de Afedeco y Pimeco, Carolina Domingo y Joana Maria Manresa, además del director general de Comercio de Cort, Toni Fuster.

"Las pérdidas para el comercio son miles y miles de euros. Pero no es solo eso, también hay cierre de comercios y pérdida de empleos. Vemos cómo muchos comercios de Palma van muriendo poco a poco", ha destacado la regidora. "Hay que entender que cuando se compra un producto ilegal no se está ayudando al que lo vende y se está provocando un daño terrible al comercio de Palma que provoca el cierre de establecimientos", ha insistido Ferrer-

Manresa y Domingo han celebrado el lanzamiento de la campaña. "La gente tiene que saber que cuando compras algo ilegal, creas un daño irreversible al pequeño y mediano comercio", ha indicado la presidenta de Afedeco.

"También es necesario concienciar a la gente desde las escuelas. El dinero que la gente gasta en falsificaciones no se queda en nuestras ciudades. A nivel nacional las pérdidas para el comercio se estiman en doscientos millones de euros. Es un problema muy grave y no podemos permitir que en redes sociales se promocione la compra de falsificaciones. Campañas como esta son muy necesarias", ha manifestado la presidenta de Pimeco.

"Llevamos años reclamando campañas como esta a las administraciones y no han hecho nada. Esta venta nos perjudica a los comercios y a los ciudadanos. Esperemos que este sea el principio del fin de esta lacra", ha añadido Domingo.

Las patronales han constatado un incremento del cierre de comercios en los últimos cinco años. "El problema es que no se ha hecho nada mientras ha crecido de manera brutal de este tipo de venta ilegal. Saben que no les va a pasar nada. Y sabemos que detrás de ese producto ilegal hay mafias. La Delegación del Gobierno también debería comprometerse, pero no lo hace y nos sentimos muy desamparados", ha destacado.

Manresa ha señalado que "basta dar una vuelta por Sant Miquel, Oms y todo el centro de Palma, siempre ves comercios que han desaparecido".

4.168 actas contra la venta ambulante

Por su parte Busquets ha indicado que "la venta ambulante ha empezado a remitir en Palma por la presión ejercida en los núcleos de venta como este de la plaza Major".

El regidor de Seguridad Ciudadana ha informado de que "esta legislatura hemos levantado 4.168 actas. Solo en junio de 2023, nada más empezar este mandato, levantamos 673 actas. Son cifras que nos indican que vamos por el buen camino. Pero necesitamos la máxima implicación de residentes y turistas, que deben tomar conciencia de las consecuencias negativas de la venta ilegal".