ARCA pide por carta a Marga Prohens que intervenga para frenar la terraza del Baluard

ARCA ha pedido por escrito a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que intervenga para frenar la terraza del Baluard y "que triunfe el sentido común y el interés general".

"Puede parecer un tema menor, pero no lo es en absoluto. Consideramos que es un tema simbólico capital. No pedimos que no haya un bar-restaurante, lo que pedimos es que no sea invasivo, que lo es y mucho", ha indicado la entidad conservacionista en un comunicado.

"Si la presidenta actúa, su credibilidad se verá reforzada", indica ARCA. "Si no se evita la terraza tal como está planteada se demostrará una falta de voluntad de reorientación de la dinámica invasora, pese a que es un problema heredado de los anteriores gestores", afirma la entidad en referencia al anterior govern municipal de izquierdas.

En la carta que ha enviado a Prohens, ARCA pone de manifiesto que "es ir en el sentido contrario al interés de la ciudadanía aprobar una terraza en el Baluard de Sant Pere que no es desmontable cada día, (como deben ser todas las terrazas de Palma), pero además con un criterio de invasión estética basado en el lujo que incluye una lámina de agua, y aprovechándose del Patrimonio rehabilitado con dinero público, como si fuera simplemente un decorado para un negocio excluyente que busca cerrarse con jardineras y plantas muy altas y otros elementos a modo de muros".

"Transparencia paisajística"

La entidad recuerda que el Govern, al igual que el Consell y el Ayuntamiento de Palma, "son los patrones de la Fundació Museu Baluard", por lo que les atribuye "la responsabilidad de las graves equivocaciones que hasta ahora se han sucedido con el beneplácito de los técnicos".

Reclama "renegociar" el proyecto ahora que las obras están paradas, y "ruega" a Prohens "que detenga las decisiones tomadas hasta ahora y se plantee un nuevo diseño con criterios de transparencia paisajística y sin ningún afán de que el restaurante sea el protagonista del mirador".

Finalmente, ARCA advierte de que se reserva la posibilidad de "interponer los recursos necesarios".