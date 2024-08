Vox Palma urge al PP a ejecutar sus iniciativas aprobadas en los plenos: "Un 49,5% no se han llevado a cabo"

Después de la buena sintonía exhibida durante la presentación el miércoles de la rebaja de impuestos municipales, Vox ha vuelto a apremiar al PP a "cumplir" con el acuerdo programático que firmaron en septiembre y a "ejecutar" las iniciativas que se aprueban en el pleno. Y ha deslizado que si no hay concreciones, se complicarán las negociaciones que arrancarán en otoño para acordar los presupuestos del Ayuntamiento de Palma de 2025.

Los seis regidores de Vox han comparecido para hacer balance de este primer año de legislatura. "Hemos presentado un total de 119 proposiciones, de las cuales han sido aprobadas un 97%. A pesar de este alto índice de aprobación, solo se habría dado cumplimiento al 18% de las mismas. El 19% estaría en curso, por lo que un 49´5% no se han llevado a cabo. Las hay que podrían haberse cumplido ya, en particular las relativas a la lengua, que es donde se ha producido un mayor nivel de incumplimiento, así como algunas actuaciones en distintas barriadas que dado el tiempo transcurrido ya se podían haber realizado", ha subrayado la portavoz de Vox, Gari Durán.

El regidor Ignacio Esteban ha señalado que "es un poco pronto para hablar de líneas rojas" de cara a las negociaciones para elaborar los próximos presupuestos municipales, pero ha reclamado al equipo de gobierno "que nos dé información, y que además nos escuche". Algo que, ha recordado, no siempre ha sucedido.

"Lo que queremos es información y respuestas, y miraremos todas las partidas de gastos y de inversiones, que son muy importantes. Queremos información y escucha. Nosotros vamos a una velocidad y el equipo de gobierno tiene otra", ha señalado Esteban, que ha señalado que "a veces el equipo de gobierno no ha tenido nuestro voto porque no hemos sido informados".

El regidor ha celebrado el acuerdo alcanzado con el PP para aprobar una rebaja fiscal en 2025 de once millones de euros, y ha señalado estudiarán cómo compensar esa pérdida de ingresos en las cuentas del Ayuntamiento. "Hablamos de unos presupuestos que rondan los quinientos millones de euros, y de una rebaja fiscal que tiene un impacto de once millones de euros", ha destacado Esteban.

"No vamos en ningún caso a comprometer gastos sociales, pero hay gastos que hay que mirar con lupa. Hay margen de gestión. Hay gastos, ingresos e inversiones que vamos a estudiar", ha añadido.

"En cuanto a las barriadas, no se ha cumplido nada"

Los concejales de Vox han repasado algunas de las proposiciones más relevantes que han sido aprobadas en los plenos, aunque buena parte de ellas no se han ejecutado todavía. "Desgraciadamente, las barriadas entran dentro de este 49´5% no cumplido. No se ha cumplido nada. Y me remito a la última proposición del último pleno de día 25 de julio, donde se solicitó, para que el ciudadano no pierda la credibilidad en el político, que se cumpliera lo que se promete. Los ciudadanos nos transmiten su malestar", ha subrayado la regidora Jero Mayans.

"En lo que se refiere al área de Movilidad, hemos pedido ampliar las rutas y frecuencias de la EMT, facilitar la construcción de aparcamientos subterráneos y disuasorios, reducir las tarifas del SMAP y ORA en toda la ciudad, desarrollar una nueva normativa más estricta con los patinetes y vehículos de movilidad personal, o gestionar las licencias temporales de taxi, y gestionar los carriles bici", ha indicado Sara Cerdó.

Por su parte, Juan Antonio Esteban, ha señalado que en materia de Infraestructuras en los últimos ocho años "se ha hecho poco o casi nada. No tenemos suelo para edificar, la movilidad está colapsada, y un sinfín de obras innecesarias para la ciudad y que aún están pendientes. Hemos animado al equipo de gobierno a sacar suelo, algo imprescindible", ha indicado.

Por su parte, Esteban ha reclamado al equipo de gobierno que rinda cuentas, independientemente de quien esté al frente del Consistorio: "Hemos tratado de impulsar desde julio del año pasado una serie de medidas que afectan a la transparencia en el área de Hacienda. Creemos que es importante que los equipos que han gobernado esta ciudad, del color político que sea, rindan cuentas cuando acaben su último ejercicio económico de mandato. Por esto, hemos conseguido tener ya los estados financieros a 30 de julio de 2023. Y pediremos que esta práctica, que por primera vez se hace, se repita en todos los gobiernos municipales a partir de ahora".