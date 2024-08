Los vecinos de S’Hostalot ganan un pulso a Cort

En un giro favorable para la comunidad local, los vecinos de S’Hostalot han conseguido que el Ayuntamiento de Palma les permita almacenar el material necesario para sus fiestas en el Casal de Barri. Este logro se alcanzó después de un conflicto originado por el uso no autorizado del Casal para guardar diversos elementos festivos, conflicto que se generó porque se rompió una maceta de cristal de unas plantas que guardaban.

El desencuentro comenzó cuando Cort envió una comunicación oficial a los vecinos, resaltando los incumplimientos detectados en el uso del Casal de Barri. En el mensaje, el Ayuntamiento especificaba que la autorización inicial permitía únicamente el uso del Casal para un taller floral el 30 de julio y un torneo de parchís el 31 de julio, ambos en las salas 1 y 2. También se permitía el uso de los baños del 30 de julio al 5 de agosto para los asistentes a las actividades festivas programadas en el exterior. En ningún caso se autorizaba el uso del Casal fuera del horario establecido, y si los vecinos necesitaban un horario adicional, debían solicitarlo con antelación.

Entre los incumplimientos se destacaba, según el Ayuntamiento, que no se respetaron las condiciones establecidas en la autorización de la cesión de espacios, se usaron espacios comunes del Casal sin autorización expresa, se dejó material en áreas no cedidas sin permiso y se mantuvo el establecimiento en desorden, con situaciones peligrosas como vidrios rotos en el suelo. El Ayuntamiento enfatizó que el Casal no puede ser utilizado como almacén, especialmente para bebidas alcohólicas, ya que los Casales de Barrio son espacios que deben promover la salud y estar libres de alcohol y drogas.

La situación se volvió tensa cuando el personal del Casal encontró el espacio con varios vidrios rotos, que según los vecinos iban a limpiar. Catalina Moll, una vecina implicada en las actividades festivas, explicó que guardaron las bebidas y las flores en el Casal porque no tenían otra opción. «Cuando montamos el bar, no podíamos enfriar las bebidas porque nos robaron el cable de las aceras, entonces a la espera de que lo arreglaran, metimos las cosas dentro del Casal», relató Moll. La vecina continuó explicando que, debido a la falta de una escoba, no pudieron limpiar inmediatamente el vidrio roto. «Dijimos que a las cinco de la tarde vendríamos a sacar las flores y a limpiar, pero cuando llegamos por la mañana, el personal del Casal ya había hecho fotos y las había enviado al Ayuntamiento», añadió.

Otro vecino, Tomás García, compartió su perspectiva sobre la situación: «El Casal es de los vecinos del barrio y sin vecinos no hay Casal». García explicó que el Ayuntamiento les había amenazado con sanciones económicas y con «prohibirnos el uso del Casal si no retirábamos todo el material de inmediato».

Finalmente, después de varias conversaciones con las autoridades municipales, los vecinos consiguieron la autorización para dejar el material. Así pues el barrio puede continuar con sus festividades sin preocupaciones adicionales sobre el almacenamiento de su equipo. Los vecinos han demostrado la importancia de la cooperación entre la comunidad y las autoridades municipales, garantizando el uso adecuado y respetuoso de los espacios públicos.