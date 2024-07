Palma prescinde del informe de accesibilidad en la vía pública para dar licencias de ocupación a edificios nuevos

El Ayuntamiento de Palma ha acordado no exigir el obligado informe de accesibilidad y ocupación de la vía pública (SACOV) a la hora de conceder licencia de primera ocupación a un edificio. Esta medida permitirá que los ciudadanos puedan acceder con mayor rapidez a una vivienda en un edificio de nueva construcción.

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha explicado que cuando un promotor finalizaba una construcción, "tenía la obligación de presentar una serie de documentos que demostraran que las aceras situadas frente al edificio construido se encontraban en buen estado, puesto que el constructor también se encarga de ejecutar esta infraestructura".

El edil ha subrayado que "esta exigencia de documentación del SACOV implicaba un trabajo extra que, en ocasiones, generaba no poder disponer de licencia de primera ocupación en semanas o meses, lo que indirectamente perjudicaba a los futuros inquilinos de estas viviendas, que debían esperar mucho tiempo para ocuparlas".

Por eso, ahora se ha acordado que el informe del SACOV ya no será preceptivo para conceder esta primera licencia de ocupación.

Sin embargo, el teniente de alcalde ha sido tajante a la hora de indicar que “el hecho de que ya no sea necesario el informe previo del SACOV, no significa que no se le siga exigiendo al promotor que ejecute y deje en buen estado las aceras que le corresponde construir, puesto que desde Urbanismo se comprobará que todo esté en orden y que el promotor ha cumplido su obligación; en caso contrario, no se le otorgará la licencia de primera ocupación”.

Esta medida forma parte del conjunto de actuaciones que desde principio de legislatura está desarrollando Urbanisme destinadas a facilitar y agilizar los trámites urbanísticos, evitando molestos trámites burocráticos.

El PSOE solicita por escrito a Cort que justifique esta decisión

El PSOE de Palma ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Palma que informe "del acuerdo que justifica" prescindir del SACOV. Asimismo, los socialistas quieren saber "qué pasará con el personal que trabajaba hasta ahora en el SACOV, y si se trasladará a Urbanismo para asegurarse de que las actuaciones sean correctas".

Del mismo modo, el PSOE pregunta "qué personal hará las labores del SACOV en Urbanismo y si e ha negociado con los sindicatos". Asimismo, los socialistas quieren saber "cómo se garantizará el cumplimiento de la normativa y que las licencias de primer ocupación se den después de revisar la afectación de la obra en el espacio público".