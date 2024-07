Las cucarachas invaden las terrazas de los bares de la calle Blanquerna

La Calle Blanquerna, conocida por sus concurridas terrazas y bares, enfrenta una problemática sanitaria que ha generado preocupación entre los vecinos: la invasión de cucarachas que salen de los suelos de la calle.

Blas Martínez, camarero de Mariscal del Jamón, describe una situación alarmante: «Hay millones, millones de cucarachas. Aquí en la Calle Blanquerna, hay como una raíz en medio de las terrazas y salen muchísimas». No obstante, Martínez no pudo confirmar si el ayuntamiento ha comunicado alguna medida de fumigación : «Que yo sepa no nos han dicho nada todavía». Además, explica que aunque para el negocio no supone un problema mayor porque las cucarachas salen desde las calles, «sí que es verdad que los clientes muchas veces se asustan porque aparecen de forma continuada».

La encargada de la Hamburguesería Max and Davy, Laura Cauler, ofrece una perspectiva igual de preocupante que la anterior: «Nosotros tenemos muchos problemas con las cucarachas porque nos entran casi cada día». Culer explica que los insectos no solo afectan la reputación del establecimiento sino que también pone en riesgo la salud de los clientes y el cumplimiento de las normativas sanitarias. «Si se acerca una persona y ve una cucaracha no queda bien, la verdad, pero claro, entran y se ponen a corretear por las paredes». A pesar de esto, Cauler afirma que no han recibido ninguna notificación oficial sobre medidas de fumigación. «Nosotros este problema ya lo llevamos arrastrando varios años, a ver si aplican una solución cuanto antes».

La encargada del establecimiento menciona que la situación se ha convertido en algo «normal» que pasa muy a menudo en esta calle, aunque recalca que «no deja de ser una escena desagradable».

Los vecinos piden ayuda

Justo la semana pasada, la Asociación de Vecinos de Santa Pagesa solicitó al Ayuntamiento de Palma que tome medidas contra las cucarachas en la calle Blanquerna. En concreto, la entidad pidió fumigar todas las calles comprendidas entre Molí d’en Perot, Emperadriu Eugènia, Francesc Suau en dirección a la plaza Abu Yahya, 31 de Diciembre, Comte Sallent y General Riera hasta la altura del número 54, donde se cruza con la ya indicada Molí d’en Perot.

En esta área están la Plaza París, Santa Pagesa y varias calles peatonales con numerosas terrazas, entre ellas Blanquerna: «Las cucarachas aparecen sobre todo por la noche, aunque se pueden ver durante todo el día. Son un problema no solo por salubridad, sino también porque hacen que pasear por la calle o cenar en una terraza se acabe convirtiendo en un rato desagradable», lamenta la presidenta de la asociación de vecinos, Carmen Aguado.

Estos días, destaca la responsable, la iglesia Santa Catalina Thomàs celebra sus fiestas de verano en Santa Pagesa y la calle está más concurrida de lo normal, también por la noche: «Por eso hemos decidido pedir a Emaya que actúe cuanto antes. Confiamos en que puedan venir estos días», apunta Aguado. «Es importante erradicar el problema también en las calles de alrededor, porque se ha llegado a convertir en un plaga que también aparece en las viviendas de la zona», subraya. La asociación también se ha puesto en contacto con el coordinador de distrito, Toni Server, que se ha mostrado dispuesto a ayudar.

