Escepticismo con el nuevo Paseo Marítimo: «Faltan sombras y aparcamientos»

La primera fase de las obras del Paseo Marítimo de Palma ya ha terminado, y mientras algunos vecinos disfrutan de las mejoras, otros expresan dudas y preocupaciones sobre los cambios realizados. Alicia Sánchez, una visitante ocasional, comenta que aunque no está muy familiarizada con el estado anterior del paseo, considera que los cambios actuales son prometedores. «Lo veo muy en obras, pero lo que han hecho está bastante bien. No tiene mala pinta», menciona Sánchez, mostrándose tanto optimista como cautelosa sobre los cambios.

Por otro lado, Yolanda Pons, residente en Palma, y su hija Clara Villarroya expresan una opinión positiva sobre las nuevas instalaciones. «Está genial, yo vivo aquí y para mí está muy bien en comparación con cómo estaba antes», afirma Yolanda. Clara añade que, aunque no recuerda mucho cómo era antes, encuentra el nuevo paseo más amplio y agradable para caminar. Ambas coinciden en que las mamparas blancas instaladas en los bares son una buena novedad, aunque Villarroya expresa cierta preocupación sobre el equilibrio entre la superficie que se destina a las terrazas y el espacio para caminar: «Espero que los locales no se pasen y no lo ocupen todo», abunda.

Los trabajadores de Pasta Ami Daniela Aguilar y Samuel Morano. / Zafirus

Los negocios, preocupados

Para algunos negocios, las obras no han resultado del todo beneficiosas. Este es el caso del recién inaugurado local Pasta Ami, que lleva solo una semana abierto. Daniela Aguilar, una italiana que trabaja en el lugar, opina que, aunque el nuevo Paseo Marítimo es estéticamente más agradable, el suelo elegido se ensucia rápidamente. «El problema es que es un suelo que se ensucia superrápido, ya hay manchas de aceite y otros residuos», comenta Aguilar.

Samuel Morano, compañero de Daniela, estuvo de acuerdo en que el cambio es positivo en general, pero enfatiza la necesidad de completar las obras para ver el resultado final. «Me parece mejor ahora que cómo estaba antes, mucho mejor. Pero veremos cuándo termina del todo y qué tal quedará», añade Morano, reflejando una mezcla de esperanza e incertidumbre.

Manuel Chiodi es el jefe de Pasta Ami, y, en su caso, expresa preocupaciones sobre el impacto de las obras en el tráfico y la afluencia de turistas. «Está como apagado. Yo creo que necesita más vida y que pasen más turistas sobre todo», señala, sugiriendo también que sería beneficioso tener más restaurantes y bares de copas en lugar de tantas discotecas. «El paseo necesita más lugares donde los turistas puedan disfrutar sin que sea solo fiesta», opina Chiodi.

Jaime Pons, trabajador de la pizzería Ca’n Pelut, señala un problema adicional relacionado con la eliminación de plazas de aparcamiento. «Al haber quitado muchos parkings, no viene tanta gente y eso es malo para los negocios porque no tienen donde aparcar los coches», explica Pons. En opinión de este camarero, la falta de estacionamiento es un factor que influye directamente en la cantidad de clientes que frecuentan la zona, lo que a su vez perjudica a los comercios locales. «Antes, los clientes podían aparcar cerca y venir a comer sin problemas. Ahora, muchos prefieren ir a otras zonas donde es más fácil encontrar sitio para el coche», agrega.

José María Gago junto con su mujer Pilar Pérez sentados en un banco del Paseo Marítimo. / Zafirus

Menos palmeras y más flores

Toni Torres, un residente de Inca que visita frecuentemente Palma, se muestra indeciso sobre los cambios. «Tengo unas dudas. No lo veo muy claro», dice, destacando que le gustaría ver más verde y vida en el paseo. Menciona la falta de color y la necesidad de más vegetación para mejorar el ambiente. «Antes, aunque el paseo estaba más deteriorado, tenía cierto encanto rústico que ahora parece haber desaparecido», añade Torres. Sugiere que se podrían plantar más árboles que de sombra en vez de palmeras, y coloridas flores para darle un toque más natural y acogedor al lugar.

A Alicia Antonia Mengui, una argentina que visita Mallorca por tercera vez, le encanta pasear junto a su marido, Nicolás Bandera. Mengui elogia el progreso rápido de las obras y reclama más vegetación. «Eso ayudaría a embellecer el paisaje y sería positivo para el medio ambiente también», afirma, añadiendo que una baranda para la seguridad de niños y personas mayores también sería una buena mejora.

«Creo que hay que tener en cuenta la seguridad, especialmente para las familias que pasean con niños pequeños y las personas mayores», explica Mengui, que también destaca la importancia de crear áreas de sombra para los días soleados y de incorporar más elementos naturales que hagan del paseo un lugar más agradable y relajante.

Gabriel Juan, que trabaja en el sector náutico y pasa poco tiempo en Palma, es bastante crítico con las obras. «No me gusta nada lo que han hecho», comenta con rotundidad, señalando la excesiva duración de las obras y la falta de una visión clara sobre el resultado final. Sugiere que más plantas que no sean palmeras darían más vida al paseo.

Por otro lado, Mustafa Arica, residente en Palma desde hace siete años, ofrece una perspectiva más positiva. «A mí me gusta, creo que ahora está mucho mejor que antes», dice, comparando el nuevo paseo con el estado anterior y expresando su aprobación general por las mejoras realizadas. «Antes, el paseo estaba bastante abandonado y ahora se ve mucho más moderno», explica Arica, que practica deporte y sale a correr cada día por el Paseo Marítimo.

Sin embargo, piensa que se podría añadir más mobiliario urbano, como bancos y fuentes de agua, para que los paseantes puedan disfrutar más del espacio. «Es un gran lugar para hacer ejercicio, pero aún puede ser mejor», añade Arica. Sobre la falta de vegetación en el paseo, menciona la necesidad de más áreas de sombra y zonas verdes para hacer el paseo aún más acogedor y atractivo para los residentes y turistas.

«El suelo está muy sucio»

José María Gago y Pilar Pérez, residentes locales, valoran positivamente el proyecto general, aunque critican el suelo por su aspecto apagado y su tendencia a ensuciarse rápidamente. «Lo que menos me gusta es el suelo de acera que está poniendo, se ve muy sucio. Yo hubiera puesto otros adoquines», señala Gago.

Ambos manifiestan su esperanza en que una vez terminado, el paseo tendrá un buen resultado. «El suelo absorbe todo tipo de manchas y lleva solo un mes y medio y ya se ve bastante mal», añade Pérez. Por su parte, Gago agrega que la solución podría ser «colocar un material que no se ensucie tan fácilmente o al menos algo que sea más fácil de limpiar». Ambos coinciden en que, aunque hay aspectos por mejorar, el nuevo paseo tiene el potencial de convertirse en un punto de encuentro agradable y bien valorado por todos.

