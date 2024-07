Orgull Llonguet denuncia "trabas" del Ayuntamiento para organizar fiestas populares: "Parece que los residentes molestemos"

Miembros de Orgull Llonguet han asistido al pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Palma para lanzar un SOS ante las dificultades que dicen sufrir a la hora de buscar la complicidad de Cort en la organización de fiestas populares como las de Canamunt y Canavall, además de las de Sant Sebastià.

"Hemos venido para denunciar las trabas burocráticas y administrativas que nos pone el Ayuntamiento. No nos dan las respuestas que necesitamos y nos preocupa mucho las próximas fiestas de Sant Sebastià porque hay muchas iniciativas populares y ninguna regiduría les da apoyo. Nos dicen que no encajan ni en Cultura, ni en Participación Ciudadana. Y todavía no sabemos quién nos dará el apoyo logístico que necesitamos", ha subrayado Laura Velilla, miembro de esta plataforma ciudadana.

Una decena de miembros de Orgull Llonguet han asistido al pleno para pedir soluciones al equipo de gobierno. Minutos antes han posado en la plaza de Cort, algunos de ellos ataviados con sus 'caparrots'.

Velilla ha lamentado en el pleno "el partido de pin pon" entre las áreas de Cultura y Participación Ciudadana pese a que "nunca hemos pedido ayudas económicas porque somos una fiesta autogestionada".

Esta representante de Orgull Llonguet ha señalado que la tradicional batalla de agua entre Canamunt y Canavall se celebrará porque "ha habido una convocatoria 'in extremis' pese a que reúne a miles de personas". Y ha expresado su preocupación de cara a la próxima fiesta del patrón de Palma, en las que se encargan de organizar diferentes actividades alternativas.

"Parece que los residentes molestemos pese a que lo único que queremos es dinamizar la ciudad. Queremos una Palma de la que estar orgullosos, y no puede ser que todo sean trabas, cuando solo queremos una ciudad más viva. El Ayuntamiento vive en el siglo pasado, donde cultura son solo museos y exposiciones", ha subrayado Velilla. "Pedimos que se nos tome en serio", ha añadido.