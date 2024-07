El Ayuntamiento de Palma tendrá un protocolo para actuar contra ocupaciones ilegales

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a una proposición del PP para desarrollar un protocolo contra las ocupaciones ilegales de inmuebles de particulares. El objetivo de este documento es "dar una herramienta eficaz" a la Policía Local de Palma "en los supuestos en los que el desalojo se puede efectuar por la misma autoridad de los agentes".

La proposición ha salido adelante con los votos de Vox, que ha agradecido su "oportunidad", la abstención del PSOE y el rechazo de Més per Palma y Podemos.

"Se trata de hablar de convivencia vecinal pacífica y respetuosa. Porque es muy común que la ocupación comporte una alteración de la convivencia; no solo perturban a los propietarios, también se produce una inseguridad en la comunidad de vecinos", ha argumentado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.

"El incivismo derivado de la ocupación también puede derivar en casos dramáticos para la propiedad y para la seguridad de los vecinos. Esto aconseja un refuerzo de las medidas ya existentes en el ordenamiento jurídico", ha valorado Fidalgo.

El PP pretende con esta moción "establecer un compromiso político del equipo de gobierno contra la ocupación", así como "dotar de certidumbre, claridad y respaldo político a la Policía Local de Palma" cuando se enfrente a una desocupación.

"En otros ayuntamientos de España propuestas como esta ha tenido el apoyo también de la izquierda; espero que voten a favor, y si no, que al menos el debate sea constructivo", ha pedido Fidalgo.

Truyol: "El problema de la vivienda son los precios"

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha indicado que "la mejor política contra la ocupación es garantizar el acceso a la vivienda". La concejala ha reprochado al PP que "ha pasado un año y seguimos esperando su plan de choque en materia de vivienda". Y ha sentenciado: "Si les preocupa la ocupación, díganselo a los okupas de Marivent que llevan años usurpando una propiedad de los mallorquines".

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, se ha sumado a "la petición de recuperar Marivent". Y ha argumentado su voto en contra a la proposición: "Ya hay protocolos. Lo que pasa es que el PP está en una disputa con Vox para ver quién la dice más grande, como si la ocupación ilegal fuera uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos. Cuando hay una ocupación, la policía actúa y el inmueble se desaloja".

Truyol ha indicado que el Ayuntamiento de Palma "no tiene competencias" en esta materia. "Pero traen estas propuestas para no hablar del problema real de la vivienda, que es el abuso en los precios. Todos los indicadores nos dicen que un 20% de la población de Balears está en riesgo de pobreza y la mitad no llega a fin de mes. Y es como consecuencia del precio de la vivienda", ha señalado la regidora de Més per Palma.

Fulgencio Coll, regidor de Vox, ha agradecido la creación del protocolo. "No es verdad que saquen a un okupa en 24 horas, ni mucho menos. Es evidente que tenemos un serio problema, y les recuerdo que la ocupación actúa contra gente necesitada. Y saca a miles de viviendas del mercado del alquiler por miedo de los propietarios porque hay mucha inseguridad jurídica", ha justificado Coll.