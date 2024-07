El Ayuntamiento anuncia por sorpresa su intención de crear un empresa para gestionar directamente Mercapalma

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado sorpresa su intención de crear una empresa pública para gestionar directamente Mercapalma, un plan B por si finalmente no es posible reactivar la sociedad Mercapalma, que el pasado 7 de junio terminó una concesión de 50 años en el centro de distribución de alimentos de Balears.

La regidora de Hacienda y Govern Interior, Mercedes Celeste, ha presentado una moción de urgencia en el pleno celebrado hoy para pedir a los grupos políticos su respaldo para aprobar una partida de tres mil euros, capital mínimo inicial para constituir una empresa que se denominaría "Nou Mercat Central de Palma". Sin embargo, la concejala se ha topado con las críticas de todos los partidos por no haber sido informados previamente de esta iniciativa, por lo que la han tumbado. Vox, Psoe y Més per Palma han votado en contra, mientras que Podemos se ha abstenido.

Celeste ha explicado que Mercasa, la empresa con la que el Ayuntamiento gestionaba Mercapalma, ha pedido reactivar la antigua sociedad para evitar que se disuelva definitivamente en septiembre. "Mantenemos conversaciones con Mercasa, pero hasta hoy no hemos podido llegar a una solución aceptada por nuestros técnicos y por los socios de Mercasa. Hoy es el último pleno ordinario antes de septiembre, y es necesario iniciar los pasos para, si no hay una solución, tener preparada una alternativa para municipalizar la empresa", ha explicado Celeste.

"Iniciamos un proceso mientras el otro no está cerrado", ha sintetizado la regidora.

El anuncio ha cogido por sorpresa a todos los grupos de la oposición. Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha lamentado "el cambio de rumbo de Celeste". En este sentido, ha señalado que "nos encontramos que por urgencia se trae la creación de una empresa que ni ha sido nombrada en las reuniones que hemos tenido. Ha cogido un camino en solitario. Si lo hubiésemos podido hablar, hubiésemos votado a favor. Pero llevamos varias horas de pleno y ahora se insinúa. Votaremos que no porque nos pide un acto de fe", ha manifestado Truyol.

Ignacio Esteban, regidor de Vox, se ha expresado en el mismo sentido. "En una hora no se puede tomar una decisión como esta. Entendemos que ese capital es para la constitución de una sociedad, pero hay que ir paso a paso. Primero se tiene que llegar o no a un acuerdo, después se tiene que disolver o no, y después veremos. Pero no podemos preparar planes B cuando no tenemos solucionado el plan A. Sería temerario votar algo que no sabemos para qué es", ha argumentado Esteban.

"Les ha pillado el toro y nos traen esto fuera de orden", ha criticado Lucía Muñoz, regidora de Podemos, que a diferencia del resto de grupos se ha abstenido. "No tenemos problema en crear una empresa pública para gestionar el centro logístico y además es la posición de los técnicos. Pero lamentamos las formas", ha señalado la concejala.

Ducrós: "Han tenido todo el día para explicarlo"

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, también ha cargado contra "las formas" del equipo de gobierno. "Me llama la atención que después de lo que pasó en otro pleno extraordinario [en el que Cort que debía dar cuenta de la liquidación de la empresa Mercapalma] vuelvan a cometer el mismo error y planteen esta cuestión de urgencia con un documento en el que no explican absolutamente nada. Ni la motivación de la urgencia, ni del acuerdo", ha lamentado el socialista.

"Han tenido todo el día para explicarlo y no lo han hecho. Es una irresponsabilidad absoluta y demuestra que están de paso en este Ayuntamiento", ha añadido Ducrós.

Celeste ha asumido la derrota, aunque ha advertido de que "Mercapalma está en una situación complicada". La regidora ha destacado la necesidad de "crear una sociedad para revertir todos los activos y pasivos de Mercapalma al Ayuntamiento".

Asimismo, ha justificado la tardanza a la hora de informar de la creación de la sociedad: "Estamos siendo extremadamente leales con Mercasa y por eso lo hemos decidido en el último momento. Ayer a las siete de la tarde aún buscábamos un acuerdo".

"El 7 de septiembre se acaba el tiempo de negociar con Mercasa y debemos tener preparada una empresa que lógicamente tendrá unos estatutos consensuados y trabajados. Es necesario por si no llegamos a un acuerdo con Mercasa para reactivar la empresa Mercapalma. Pero si no se hace no pasa nada, seguiremos en precario. En todo caso quienes han hecho dejadez de funciones son ustedes que durante ocho años sabían que este momento iba a llegar y no hicieron nada. Ahora es muy complicado técnicamente", ha concluido Celeste.