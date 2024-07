Acusan de "racismo y xenofobia" a Vox en un debate sobre menores migrantes en el Ayuntamiento de Palma

La polémica generada a nivel nacional en torno al reparto de menores migrantes no acompañados que llegan a España se ha colado en el pleno del Ayuntamiento de Palma de la mano de dos proposiciones del PSOE y de Vox, ambas de muy distinto tono. También han tenido un éxito muy dispar: la moción de los socialistas ha recibido un apoyo mayoritario, mientras que la de Vox ha sido rechazada entre acusaciones de "racista y xenófoba".

Fulgencio Coll, líder de Vox, ha defendido una proposición en la que insta al equipo de gobierno a cerrar los centros de menores no acompañados "que crean inseguridad en las calles, empezando por los más conflictivos". El regidor ha justificado esta iniciativa "ante la grave situación derivada del descontrol de la inmigración irregular".

Asimismo, Vox reclamaba al Consistorio que rechazara el plan de reparto de estos menores entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno, así como un plan para "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación".

El regidor del PSOE, Xisco Ducrós, ha señalado que "es inaceptable que Vox vincule a estos menores con delincuencia. En ningún momento ha hablado de humanidad y respeto a los derechos de las personas. Su propuesta es un disparate desde un punto de vista legal y constitucional". En este sentido, ha señalado que la propuesta de los socialistas pasa por "garantizar la protección y el bienestar de estos menores".

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha respondido a Coll que "ningún ser humano es ilegal, aunque usted no se haya enterado". El problema, ha destacado la concejala, es que "hay una Ley de Extranjería racista que les impide trabajar y residir, y que les condena a la pobreza, el trabajo en B y a las infraviviendas".

Muñoz ha hecho referencia a "mensajes de odio" que recibe en sus redes sociales. "A veces me dicen que los turistas traen dinero y los inmigrantes no. Cuando el turismo solo genera beneficios para unos pocos. Ustedes han traído una moción racista, son los responsables directos de fomentar el odio y el linchamiento a perfiles raciales. En cambio nunca les he visto poner el grito en el cielo con los turistas que agreden sexualmente a mujeres porque son blancos. Basta de azuzar el odio contra nuestros vecinos más vulnerables, ustedes sí son un problema de convivencia para nuestra ciudad", ha espetado a los regidores de Vox.

Més: "Se enmarca en el fascismo internacional"

Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma, ha calificado la propuesta del partido de Coll de "racista, xenófoba y clasista, y además se enmarca en el fascismo internacional". El concejal ha calificado la moción de ser "una de las más inhumanas e indecentes que han llegado a nuestras instituciones".

Contreras ha indicado que la proposición "está llena de mentiras, falsedades y los típicos bulos de la extrema derecha". Finalmente, ha señalado que "no son capaces de acoger a diez menores porque son de otro color, por puro racismo y xenofobia, que son el alma de su formación".

Sí han salido adelante los seis puntos de la proposición del PSOE con los votos del PP, Més per Palma y Podemos. Vox ha dado su voto favorable a dos de ellos. El texto que tiene luz verde insta al Ayuntamiento a "denunciar públicamente los casos de odio hacia niños y jóvenes migrantes". Del mismo modo, insta a Cort a trabajar con el Consell y el Govern en campañas de concienciación "para prevenir conductas aporofóbicas y discursos de odio".

Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a "garantizar que se cumplen los compromisos de acogida de menores migrantes no acompañados, asegurando que reciban la atención y protección que necesiten". Otro punto de la moción insta a Cort a que dé "apoyo financiero y logístico a los consells insulars para la puesta en marcha de servicios residenciales destinados a migrantes menores no acompañados".