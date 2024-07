La abstención del PSOE salva la zona de bajas emisiones de Palma y evita un serio apuro al PP

La abstención del PSOE en la votación de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones ha evitado un serio contratiempo al PP. El de los socialistas ha sido un voto crítico, pero obligado al tratarse del mismo documento que tramitaron la pasada legislatura. Esta vez Vox ha dejado solo al equipo de gobierno, que también se ha encontrado con el rechazo de Podemos y de Més per Palma. Unos y otros han mostrado su disgusto con el proyecto de la ZBE, que supondrá la prohibición de circulación de los vehículos más contaminantes en el centro de Palma a partir del 1 de enero.

"Hago un llamamiento para que las fuerzas voten una propuesta que reproduce los trabajos realizados la pasada legislatura. Y recuerdo que la ZBE es un condicionante para optar a fondos europeos que ascienden a 20 millones de euros. La Zona de Bajas Emisiones es una herramienta necesaria para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire", ha defendido el regidor de Movilidad, Toni Deudero, durante el pleno que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Palma.

"No aprobar la ordenanza complicaría enormemente la situación, por lo que pido su apoyo", ha añadido Deudero en relación a la necesidad de que la ZBE entre en vigor el 1 de enero, fecha inaplazable después de haber solicitado el año pasado una prórroga.

Pero sus palabras apenas han encontrado eco. "No es una propuesta de bajas emisiones, sino de iguales emisiones", ha introducido Lucía Muñoz, regidora de Podemos. "Las restricciones de circulación serán casi las mismas que las que ya marca la zona ACIRE. Y no hable en nombre de todos los grupos políticos porque esta no es nuestra propuesta, es la del PSOE, y ustedes la han calcado. Es una propuesta insuficiente y demuestra una vez más que este es un gobierno incapaz de dialogar y negociar", ha criticado Muñoz

Por su parte el regidor Miquel Àngel Contrreras también ha anunciado el voto contrario de Més per Palma porque la ordenanza "es un ejemplo del modelo de ciudad del PP solo para los coches". Contreras ha criticado la "improvisación" del equipo de gobierno porque "en un año no han hecho nada más que pedir una prórroga a Madrid para acabar presentando el mismo proyecto que se hizo la pasada legislatura".

El concejal ha indicado que "el grueso del tráfico" no está en el centro de Palma, sino en el entorno de las Avenidas. "No quieren bajar las emisiones porque son los grandes defensores del coche. Votaremos en contra porque es totalmente insuficiente", ha concluido el concejal.

Vox también ha anunciado su voto en contra. "Lo hacemos por responsabilidad. Ya denunciamos que el informe en el que se basa la ordenanza ha sido redactado por una empresa sin experiencia en la materia porque fue la única que se presentó. Deberían haber declarado el concurso desierto", ha destacado la regidora Gari Durán, que ha insistido en que las emisiones se concentran en Palma de Avenidas hacia fuera, fuera del ámbito de la ZBE.

"Hemos estimado pérdidas de 150 millones de euros para el comercio y los empresarios del centro de Palma solo el primer año de aplicación. El segundo año serán todavía mayores. Veremos el progresivo descenso de clientes en los comercios y quienes saldrán beneficiadas serán las grandes superficies", ha advertido Durán.

Dalmau: "Suman fracaso tras fracaso"

Finalmente Xisco Dalmau, regidor del PSOE que estuvo al frente del departamento de Movilidad la pasada legislatura, ha anunciado una abstención muy crítica que ha permitido que la ordenanza siga con su tramitación. "Hemos visto una incapacidad notable del PP porque no han explicado la ordenanza ni en este Ayuntamiento, ni a la ciudadanía. Una vez más demuestran improvisación y falta de planificación, suman fracaso tras fracaso. Son un gobierno elitista y negacionista que quiere más coches y que está influido por su socio de ultraderecha", ha criticado Dalmau.

El exregidor de Movilidad ha vuelto a pedir la dimisión de su sucesor "por su incapacidad", y ha anunciado que los socialistas presentarán alegaciones en el periodo de exposición pública que se abrirá.

Deudero ha concluido el debate señalando que "es la ordenanza de Podemos, de Més y del PSOE".