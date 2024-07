23 ideas que podrían ser 53

Hay ideas realizables en poco tiempo para mejorar la vida de quienes habitamos Palma y no queremos verla exprimida por negocios turísticos. Y fíjense que digo exprimida, no digo que haya que eliminar el turismo porque sería ridículo. Ahí van algunas

1. Que no se permita a las inmobiliarias colocar en el escaparate decenas de pantallas con sus ofertas. Que solo se les permita un letrero discreto que diga «Inmobiliaria» en español o en catalán y que no sea tan descarado el mensaje de que Mallorca está en venta.

2. Que se ofrezcan a precios bajos más plazas en los aparcamientos del SMAP a personas residentes en el centro. Ahora prima el negocio de los coches de turistas que abarrotan los parkings y así se hace caja.

3. Que se elimine todo el cutrerío de letreros de plástico, expositores, pantallas y luces que cubren los comercios de la ciudad y que la hacen inmirable. Hay que recuperar la dignidad y la estética.

4. Que en los mercados municipales no se permita instalar puestos claramente destinados a los turistas.

5. Que se eliminen las horribles fuentes de agua filtrada colocadas en los lugares más emblemáticos de la ciudad en el itinerario de los cruceristas: Llonja, passeig Antoni Maura, plaça del Mercat, plaça Marqués d’en Palmer, carrer de Sant Miquel.

6. Que no se lleve adelante el proyecto de la Fundación Palma Turismo 365 para colocar tótems y señalización de itinerarios culturales para quienes nos visitan, con intención, también, de desviarlos hacia barrios como Santa Catalina y el Molinar.

7. Que se retiren la mayoría de las papeleras gigantes que afean nuestro paisaje urbano.

8. Que no se pongan más ATM (por Duolingo me he enterado de que son las siglas de cajero automático, en inglés) en cualquier fachada que nada tiene que ver con una oficina bancaria.

9. Que se limpien de manera eficaz, inmediata y continuada las pintadas vandálicas, muchas de ellas hechas por nuestros visitantes.

10. Que los pelotones de ciclistas y segways no invadan las aceras y calles peatonales, como si fueran un ejército invasor.

11. Que no se pueda poner una terraza de un bar si el local no tiene una superficie útil interior para mesas mucho mayor que la exterior.

12. Que no se puedan crear más hoteles en edificios de valor patrimonial o catalogados. Implica una transformación tan enorme que se pierde la autenticidad.

13. Que se vigile la ubicación de los aires acondicionados y los extractores de aire y sus ruidos, muchos son de empresas relacionados con el turismo.

14. Que se limite el número de negocios de comida para llevar, helados y similares.

15. Que las partes centrales de las plazas sean para disfrute de la ciudadanía, y no de los bares y restaurantes

16. Que las franquicias no puedan imponer sus colores ni estética; que se adapten a la ciudad, no la ciudad a ellas.

17. Que se agradezca y ayude a quienes, como los propietarios de Can Vivot, desean proteger el Patrimonio y mostrarlo a quien quiera disfrutarlo

18. Que no haya miedo a abrir nuevos museos, no necesariamente todos de arte moderno

19. Que no se abuse de mercados llamados de artesanía y ferias dirigidos al turismo ahora en el Parc de la Mar, antes en Passeig Sagrera, porque implican una carga en espacios patrimoniales muy importantes.

20. Que pierdan su licencia las terrazas que de manera reiterada se excedan del espacio, que pongan en la calle trastos no permitidos, o que dejen fuera utensilios en horas de cierre.

21. Que el municipio no permita parques fotovoltaicos hasta que haya una planificación sobre cuánta producción de energía se necesita y dónde se debe hacer.

22. Que no se autorice el beach club del Baluard, que es un modelo de terraza que usurpa el espacio público y el Patrimonio y se ríe de nosotros.

23. Que los pisos turísticos sean combatidos con eficacia y que se revise si tiene sentido construir piscinas por doquier.

Aquí me paro. Dejo 23 ideas, aunque podría sugerir unas cuantas decenas más. No necesitan intervención de administraciones lejanas y dependen únicamente de decisiones municipales. Sé que no inciden en la raíz del problema, pero sí en aspectos importantes provocados por la invasión. Si se cumplieran, de rebote ayudarían a que disfrute más la gente que nos visita y no busca vulgaridad, ni parques temáticos impersonales, sino que querría conocer una Palma más o menos auténtica.

Entiendan que entre quienes el domingo salimos a la calle, había mucha gente de distintas edades y de diversas sensibilidades políticas. Decían que hay que poner límites y reconducir los excesos amasados durante años. Proponen ir hacia una gestión que límite, ordene, controle y decida a beneficio de la población local. La movilización remó por el bien común.

