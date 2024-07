El alcalde de Palma sobre la masificación turística: "Es un esfuerzo que requiere la participación de todos"

"Estamos en un momento en el que nos tenemos que implicar todos, no solo los políticos, no solo los lobbies empresariales, sino la sociedad en general", así se expresó ayer el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre la manifestación contra la masificación turística del pasado domingo. Martínez subrayó la importancia de un enfoque colectivo e inclusivo para abordar los desafíos del turismo en la isla, destacando que no solo los políticos y los empresarios, sino toda la sociedad, deben implicarse en esta cuestión.

El máximo responsable de Cort recordó su etapa como conseller de Turismo entre 2013 y 2015, cuando se implementaron medidas para regular el alquiler turístico. "Medidas como la prohibición del alquiler turístico plurifamiliar y la persecución del alquiler ilegal fueron pasos importantes para regular el sector y mejorar la calidad del turismo en nuestras islas," explicó Martínez. "El PSOE ahora quiere ir en la línea que ya marcamos nosotros hace ya años. Llevamos un año gobernando en la ciudad y estamos trabajando en esta línea por defender el modelo económico y turístico de Baleares”, concluyó.

El alcalde también señaló que el Ayuntamiento de Palma y el Govern están trabajando en conjunto para modular el alquiler turístico y defender un modelo económico y turístico sostenible para la región. "Estamos trabajando en la misma línea que iniciamos hace más de una década, con el objetivo de modular el alquiler turístico buscando un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de nuestra población," afirmó.

En su discurso, Martínez se mostró satisfecho con la diversidad de opiniones sobre el debate del futuro del turismo en Mallorca. Aunque se "ha avanzado mucho", reconoció que aún "quedan muchos retos por afrontar" y que es necesario seguir trabajando en conjunto para lograr un desarrollo turístico sostenible que "beneficie a todos".