Fotos corrientes, 21 de julio de 2024

Casi cada año veraneo cerca del delta del Ebro (de donde es esta foto), y ver estas enormes playas casi vacías, saca al señor mayor enfadado que hay dentro de mí. Me explico: solo pensar en ir a la playa en Mallorca, me provoca más estrés que otra cosa y, me enfada y me da pena tener que salir de la isla para disfrutar del relax del mar.