Vox reprende al PP en el Ayuntamiento de Palma por no llevar a cabo sus propuestas

‘Tirón de orejas’ de Vox al Partido Popular por no llevar a cabo las medidas que se aprueban en el pleno municipal. La ultraderecha presentó ayer una proposición en la que pedían claramente al equipo de gobierno de Cort que ejecuten todas las medidas que han obtenido luz verde durante este año de legislatura y todavía no se han hecho realidad.

En concreto, Vox insta al equipo de gobierno «ejecutar las proposiciones aprobadas en pleno y dotadas en los presupuestos», además de establecer un calendario para las medidas que no se pueden llevar a cabo de forma inminente, e informar del proceso de inicio y ejecución de las medidas que por motivos técnicos no puedan llevarse a cabo en las fechas comprometidas.

Incluso los propios regidores del Partido Popular votarán a favor de esta proposición en el próximo pleno, reconociendo así que muchas medidas se están retrasando o no se están llevando a cabo. La proposición de Vox dice: «Siguiendo con la escucha activa al ciudadano una vez aprobadas [las propuestas], en ocasiones con alguna que otra modificación, lamentablemente la información que recibimos es que no se llevan a cabo y lo peor, no tenemos conocimiento acerca de cuándo empezará la ejecución». Continúa lamentando que los ciudadanos «no entienden el motivo que ocasiona que una proposición aprobada no sea una realidad», lo que deriva que el Ayuntamiento está «perdiendo credibilidad» y los ciudadanos «pierden la confianza en los políticos».

En las comisiones previas al pleno ayer en Cort, PP y PSOE votaron a favor del texto, mientras que Més se abstuvo. La proposición, que se debatirá en el próximo pleno municipal el jueves que viene, incluye ejemplos de algunas medidas, como la rehabilitación del torrent des Jueus, la apertura de la calle Caracas, el plan de acción social en Son Gotleu o la finalización de la reforma de las Casas de Son Ametller.