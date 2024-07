Gori Marcús, director de la Capella Oratoriana: «En el archivo de Sant Felip Neri de Palma se encuentran verdaderos tesoros musicales»

¿Cómo era el barrio en el que vivió de pequeño?

El barrio en el que nací y me crié ya no existe. Nací en casa, con la ayuda de una comadrona, ya que Son Dureta todavía no era ni un proyecto. En mi barrio, el conocido como d’Es pont des tren, conocíamos y saludábamos a todos los vecinos, entre ellos el pintor Daniel Codorníu, que fue quien influyó para que mi madre me llevara al coro de Sant Felip Neri, que tenía pocos años de existencia y necesitaba voces blancas.

Y ya se quedó allí, hasta ahora.

Realmente sí, aunque después de una primera audición con el director, Antoni Esteve, le dije a mi madre que no quería volver, aunque su insistencia me hizo cambiar, y aquí estoy, casi viviendo en esas dependencias del que hoy es mi segunda casa y en el que es mi segundo barrio.

Dependencias que lo son también del colegio.

El colegio de Sant Felip Neri se creó a principios de los años cincuenta para que los niños que eran miembros del coro pudieran estudiar aquí. Por tanto, tenemos el caso de una escuela que nace a través de una coral y no al revés, como suele ser habitual.

Ha pasado por diferentes etapas en la coral.

Sí, de pequeño cantor a lo que soy desde hace ya muchos años, director, tanto de la Capella Oratoriana, formada por voces blancas de niños y niñas y las masculinas de hombres, como del coro Philippus Nerius, de voces femeninas.

¿Cómo fueron sus estudios musicales?

Siendo cantor de la Capella, el que entonces era su director, el menorquín Llorenç Galmés, le dijo a mi madre que quería enseñarme solfeo, así que le debo a él tanto la lectura musical como los principios de la digitación pianística. Más adelante pasé a Catalunya y finalmente a Francia y Bélgica, donde me encontré con el que ha sido mi verdadero maestro en el campo de la dirección, Vicky Lumbroso, a quien le debo muchísimo. Con él al frente y con los Nins Cantors de Sant Francesc y el grupo Los Calchakis, estrenamos en España, en el año 1981, la Misa Criolla de Ariel Ramírez.

Ha vivido pues la evolución de la Capella Oratoriana.

Sí. Empecé en una época en la que algunos de los miembros lo eran también de la Capella Clàssica de Joan Maria Thomàs, y he visto con ilusión cómo hemos ido creciendo, no solamente nosotros, sino todo el mundo coral de la isla.

En este crecimiento seguramente ha tenido algo que ver el impulso que se dio a través de la Federació de Corals.

Sí, la Federación marcó unas líneas y fomentó el que directores, como yo mismo, que no teníamos la formación profesional nos pudiéramos preparar como tales, a la vez que creó un movimiento coral en la isla que desembocó en sinergias, pues a través de los encuentros entre corales, el movimiento musical fue tomando forma. De hecho, mi primera aparición pública como director fue en una de esas trobades de corales, en Felanitx, precisamente, en 1978, por una indisposición del titular Miquel Miró. Pero por otra parte esa Federació fomentó que compositores como el Pare Batle, el Pare Martorell o Baltasar Bibiloni, compusieran obras para coro. Eso es impagable.

No podemos dejar de señalar lo que ha significado la iglesia de Sant Felip como sala de conciertos, además del enorme archivo musical que acoge.

Si el propio Sant Felip fue un gran impulsor de la música en Roma, a través de la Hermandad del Pequeño Oratorio, es natural que su nombre esté ligado a la música y que en sus comunidades se fomente este arte, así que la comunidad religiosa de Palma no es una excepción; y si añadimos que el Oratorio de Palma tiene una acústica envidiable, pues no es raro que sea un referente. Por lo que al archivo se refiere, en el de Sant Felip Neri de Palma se encuentran verdaderos tesoros musicales, partituras manuscritas de un valor enorme y que merecen ser dadas a conocer. Debemos agradecer a diferentes estudiosos como el añorado Xavier Carbonell, Maite Ferrer, Ximo Estévez o Antoni Llofriu el trabajo de catalogación de este material, que contiene, entre otras cosas, el primer Oratorio musical español.

