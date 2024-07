Palma empieza su batalla contra las temperaturas extremas: "La ciudad no está preparada para las olas de calor"

"En mi casa no tengo aire acondicionado. Estoy en casa con un ventilador que tengo, sin camiseta y me hidrato tomando bebidas frías", explica Fernando Tibán. "Voy a la playa todos los días porque en casa me muero de calor", explica Fernando, un adolescente residente en la capital mallorquina. Palma se enfrentará en los próximos días a la primera ola de calor del verano que pondrá los termómetros en temperaturas superiores a los 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET).

"Vivimos en un piso donde sofoca más el calor y buscamos en nuestro tiempo libre playas, parques y sombras para combatir el calor , dice Aureliano Arévalos."Tenemos que rebuscarnos un poquito más, el parque de las estaciones y el de la Riera son un poco los que conozco y considero que si harían falta más espacios verdes en la ciudad", así lo ha explicado Aureliano que lleva 3 años residiendo en la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en el Pla de Mallorca para este viernes, con temperaturas que pueden alcanzar los 39ºC, concretamente en el interior y el norte de la isla.

"Procuro estar más dentro de mi casa y salir las horas que puede salir la gente mayor", explica Antonia Farcanyellas."Pienso que podría haber más sombras y más parques para los adolescentes", afirma Antonia sobre los espacios disponibles para resguardarse y protegerse de las altas temperaturas.Ante la llegada el jueves de la ola de calor , la señora Farcanyellas comenta que"yo por la mañana hago la compra , hago mis cosas, camino un poco y luego a reposar a casa".

Ola de calor en Palma / B. Arzayus

Baleares registró en el verano de 2022 tres olas de calor que se saldaron con 279 víctimas mortales en todo el archipiélago balear.Del número de víctimas mortales, 209 de ellas fueron de Mallorca, 41 de Eivissa y 29 de Menorca. Además, la tasa de mortalidad nacional fue de 237 con un total de 11.324 víctimas del calor extremo, según los datos extraídos del primer estudio epidemiológico liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con con el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia(Inserm).