Jaime Martínez responde a las críticas de Vox a su gestión: "Los tiempos los marcamos nosotros, que para eso somos el equipo de gobierno"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido su acción de gobierno frente a las críticas de Vox, que en el próximo pleno presentará una proposición en la que le insta a ejecutar ya las diversas iniciativas aprobadas en el pleno y que todavía no se han materializado.

"Estoy absolutamente tranquilo sabiendo que este equipo municipal está llevando a cabo todo lo que dijo que haría. Tenemos un programa de gobierno, que es nuestra hoja de ruta, y lo estamos cumpliendo. Con Vox se firmaron 95 puntos, de los que un 25% se han ejecutado y más de un 50% están en marcha", ha subrayado Martínez en referencia al acuerdo programático que el PP firmó con Vox en septiembre.

"Trasladaría que nadie se ponga nervioso con los tiempos. Este alcalde y este equipo de gobierno somos personas de palabra, y lo que decimos que haremos, lo cumplimos. El programa de gobierno con el que nos presentamos a las elecciones es nuestra hoja de ruta y acabaremos la legislatura habiéndolo cumplido. Los tiempos los marcaremos nosotros, que para eso somos el equipo de gobierno", ha sentenciado rotundo Martínez después de anunciar un acuerdo para comprar la finca de Son Quint.

Vox pone como ejemplos de iniciativas aprobadas y no ejecutadas la rehabilitación del torrent des Jueus, la apertura de la calle Caracas, el plan de acción social en Son Gotleu o la finalización de la reforma de las Casas de Son Ametller, que acogerá el casal de barri del Rafal. "No se llevan a cabo y lo peor, no tenemos conocimiento sobre cuándo empezará la ejecución", lamenta el partido de Fulgencio Coll en su proposición.

Vox: "Un año perdido"

Martínez firmó un acuerdo programático con Vox para garantizarse una legislatura estable teniendo en cuenta que el PP está en minoría en el Ayuntamiento de Palma. Hasta ahora el partido de Coll ha respaldado muchas de las iniciativas del equipo de gobierno, que también ha secundado buena parte de propuestas de Vox en materia de lengua, caza, toros o inmigración.

Sin embargo, la formación de Coll ha incrementado sus críticas al equipo de gobierno, hasta el punto de que considera que este primer año de legislatura "ha sido un año perdido", y califica la gestión de Martínez al frente del Consistorio de "decepcionante".