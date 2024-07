Denuncian la aparición de "otro establo de los horrores" en Palma en el que "malviven caballos de galeras"

Progreso en Verde ha denunciado "otro establo de los horrores" en el que "malviven caballos de galeras de Palma". El partido animalista ubica esta instalación en el Camí Salard y lamenta que "tanto el Ayuntamiento de Palma como la consellera de Agricultura permiten que los animales vivan en unas condiciones deplorables y se incumplan normativas y leyes de protección animal".

Progreso en Verde denuncia que en este recinto "malviven" caballos de galeras. / Progreso en Verde

"Los establos de los horrores no cumplen ningún tipo de normativa ni ley de protección animal, y las administraciones se lavan las manos. Los expedientes abiertos y las posibles sanciones económicas, (que no pagan) no sirven de nada y no ayudan a los animales. Si no cumplen con la ley, se tienen que incautar a los caballos e inhabilitar a los conductores para que no puedan tener animales. Las medidas de las administraciones son una muestra más del trato de favor que conceden PP y Vox a los conductores de las galeras", critica Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.

De este modo, este nuevo "establo de los horrores" se sumaría a otro detectado en sa Indioteria y que ha sido expedientado por el Ayuntamiento de Palma.

"Las galeras de Antoni Maura se ríen del Ayuntamiento"

Por otro lado, Amengual denuncia que "los conductores de las galeras de Antoni Maura siguen riéndose del Ayuntamiento y desafían cada día a la Policía Local incumpliendo la ordenanza de transporte de galeras".

"Hacen lo que quieren y se ríen de todo el mundo. Saben que el Ayuntamiento les protege y se permiten el lujo de seguir incumpliendo las normativas y ponen en peligro cada día a los caballos y los ciudadanos. Estacionan en lugar no permitido, provocan retenciones de tráfico al hacer cambios de sentido para colocarse detrás del Bus turístico, discuten con la Policía Local, no dan agua a los caballos prácticamente en toda la mañana y se ha visto cojeando a uno de los caballos", ha indicado Amengual.